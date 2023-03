Record go abre las puertas de sus delegaciones en Menorca e Ibiza Comunicae miércoles, 22 de marzo de 2023, 12:53 h (CET) Las dos oficinas se suman en temporada alta a la delegación de Mallorca, ofreciendo servicios de alquiler de vehículos a turistas e insulanos Un año más, con la llegada del buen tiempo, la compañía mediterránea de alquiler de vehículos Record go arranca su temporada alta con la reapertura de sus oficinas estivales en las islas de Menorca e Ibiza.

Las dos oficinas se encuentran en las inmediaciones de los aeropuertos. En el caso de la menorquina, situada en Carrer d'Àustria número 19, hay escasos cinco minutos desde el aeropuerto en su autobús de cortesía mientras que su delegación de Ibiza en carretera de l'Aeroport se encuentra a menos de dos minutos.

Ambas se unen a la oficina situada en el aeropuerto de Mallorca, que se mantiene abierta todo el año y gracias a la cual la empresa tiene presencia en las islas desde 2005. Las tres oficinas atienden a más de 150.000 personas anualmente, cifra que se prevé superar esta temporada.

Alquiler para las necesidades de turistas

El año pasado, las dos oficinas estrenaron el verano con una renovación de su diseño, buscando que las instalaciones tuvieran el foco puesto en la experiencia del usuario. Este año, las mejoras continúan y abren sus puertas con dos oficinas cómodas y con servicios de tecnología puntera con la que agilizar todo el proceso de alquiler, como sus Just Go Box con las que poder confirmar toda la información del alquiler de forma rápida y transparente.

Además, ofrece extras como el "Meet and greet", un servicio con el que acercan el vehículo al usuario, sin necesidad de pasar por la oficina, o como su extra "Cruce de fronteras", con el que podrán moverse por Mallorca, Menorca e Ibiza disfrutando de todos los rincones de estas islas.

Flota variada y renovada

Uno de los puntos fuertes de la compañía esta temporada va a ser la variedad de su flota. Las oficinas dispondrán de vehículos de 2, 3 y 4 ruedas entre los que se encuentran desde Vespa Primavera, pequeños coches utilitarios o vehículos premium como el Jeep Wrangler o el Jeep Gladiator con los que ofrecerá comodidad, espacio y potencia a los conductores más exigentes de la isla.

