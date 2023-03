Las softskills determinan la seniority en el sector tecnológico

¿Qué propuestas están creando las empresas más allá del teletrabajo para cuidar su talento tecnológico? La visión de varios profesionales de recursos humanos en torno al sector IT: teletrabajo, cultura, planes de carrera y retención.

El mercado laboral tecnológico se ha convertido en el epicentro de los negocios, tanto por el rumbo a la digitalización, que necesariamente pasa por profesionales de esta área, como por la dificultad para encontrarlos y retenerlos.

Entre finales de 2022 y principios de 2023 se ha detectado un cambio a la baja en la rotación de perfiles tecnológicos. Consultados varios profesionales de recursos humanos, exponen que las empresas han trabajado su paquete de beneficios tratando de ajustarse a la demanda de los programadores y las programadoras.

El estudio de la empresa GeeksHubs, dedicada al talento tecnológico a través de la formación y la selección de personal, apunta a que los profesionales del desarrollo informático lo que más valoran es la modalidad de teletrabajo (después del salario). Sin embargo, muchas empresas siguen valorando negativamente este modo de trabajo al no ser capaces de transmitir la cultura.

Para Abdul Martínez, CTO de Eltiempo.es, se ha pasado del trabajo en oficina al teletrabajo sin convertir las dinámicas. Darío Rodríguez, CTO de Destinia, va un paso más allá, habla de que los managers y los cargos directivos tienen que asumir nuevas tareas de recursos humanos que antes hacían exclusivamente los departamentos de Recursos Humanos.

Según apunta Iria Mavji, HR Director en España de One Beyond, la retención pasa por plantear retos en los proyectos para que estos perfiles estén motivados y, sobre todo, sigan actualizados en un mercado laboral donde constantemente salen nuevas tecnologías y metodologías. A lo que Darío Rodríguez añade plantear planes duales donde el trabajador aplique lo aprendido en otra área de la compañía.

El problema de la formación reglada acorde a la evolución del mercado y la carencia de planes de carrera en las empresas españolas supone un reto en la gestión de recursos humanos. Estos departamentos ponen de manifiesto que el trabajador quiere promocionar cuando lleva un par de años ejerciendo su puesto y, sin embargo, no cuenta con las softskills necesarias para hacerlo. Por lo que se debería entender la seniority como un combo de ambas.

La compañía tiene que asumir que el trabajador tiene un ciclo de vida en la empresa. Así de rotunda se muestra Isabelle Mauny, CTO y cofundadora de 42Crunch, cuando se habla de retención. En esta línea, Benito Méndez, CTO y cofundador de HeyTrade, habla de la importancia de que el equipo sepa de todo y pueda delegar tareas, especialmente para garantizar la conciliación y ofrecer bienestar laboral.

Además, todos los profesionales consultados exponen que la cultura de la empresa debe acercar al equipo de profesionales IT a la realidad del cliente para que sepan del negocio y conciban el impacto real que tiene el desarrollo de software para conseguir que aumente su compromiso con el proyecto. Así como saber disculparse públicamente cuando las cosas no se hacen bien, como expone Daniel Oviedo, Country Manager de ITBC Group.

En este sentido, se recalca también la importancia de tener buenas prácticas en torno al feedback, tanto positivo, como negativo. El CTO de Destinia lo explica como la “cultura para quejarse” basada en la confianza, en la que lejos de reprochar el trabajo mal hecho o no entregado al nivel esperado, es crucial dar perspectiva de las connotaciones que implica. Se suma Iria de One Beyond, recalcando que uno de los retos en materia de cultura de empresa es saber dar feedback horizontal y vertical, no solo en la línea empleado-manager, sino entre compañeros.

Este encuentro puso de manifiesto el gran reto que los profesionales de recursos humanos tienen respecto a la gestión de perfiles técnicos dentro de las empresas, más allá de lo hard.

Tanto a nivel de selección como de retención, ser capaces de detectar las habilidades blandas de estos profesionales es factor determinante para el éxito de las compañías, por lo que las figuras especialistas de recruiters IT pueden suponer la resolución a necesidades clave para el crecimiento empresarial.

Estas conclusiones forman parte de las sesiones colaborativas de trabajo que impulsa GeeksHubs para abordar problemas, compartir inquietudes y buenas prácticas en empresas.