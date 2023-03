Cinco efectos beneficiosos en la salud de una dieta equilibrada El seguimiento por parte de especialistas siempre puede ayudarnos a alcanzar los objetivos definidos al inicio de nuestra nueva rutina Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 22 de marzo de 2023, 11:27 h (CET) Adquirir buenos hábitos puede ser abrumador si nunca se ha seguido una dieta equilibrada, porque no sabes por dónde empezar o que incluir o no incluir en la dieta. El proceso de adaptación a esta nueva dieta puede ser desafiante para ciertas personas, pero los beneficios que puede aportar al cuerpo y a la salud es factor motivador suficiente para adoptar una dieta equilibrada. Además de la dieta, es necesario practicardeporte y entender qué alimentos son los correctos para tener una dieta equilibrada.

Incorporar suplementos alimenticios, como también otros elementos como colágeno y vitaminas, puede ayudarnos a conseguir el resultado que estamos buscando. Empezar a incluir buenos hábitos y crear nuevas rutinas partiendo de la dietética, puede permitirnos conseguir un mejor estado de ánimo.

Los beneficios de una dieta equilibrada

El cuerpo humano es una máquina que requiere de nutrientes suficientes para lograr un funcionamiento correcto durante el día a día. El sedentarismo, malos hábitos alimenticios y no dormir las suficientes horas, son solo algunos hábitos que impactan negativamentea nuestro organismo. Realizar pequeños cambios, permitirá obtener resultados en poco tiempo, mejorando así además del estado de ánimo nuestra salud.

Cuando incluimos una dieta equilibrada en nuestra vida, y tenemos en cuenta tipo de nutrientes, proteínas y minerales son los que consumimos, los cambios pueden ser:

• Mejoras en nuestro aspecto: Cuando comemos los alimentos correctos y frescos, somos capaces de aportar a nuestro organismo la cantidad de vitaminas y minerales necesarios para que la piel luzca hidratada y sana. Otro aspecto que se evidencia es un color mucho más blanco en los dientes y ojos hidratados, lo que suele ser un claro signo de bienestar y salud.

• Mayor vitalidad: La ingesta de nutrientes y proteínas, ya sea a través de los alimentos o suplementos, aporta fortaleza a los músculos. Una mayor fuerza muscular también puede lograrse con la incorporación de ejercicios de bajo impacto, lo que nos da la posibilidad de asumir tareas durante tiempo más prolongado sin sentirnos cansados.

• Un mejor sistema inmune: Requerimos de un sistema inmune fuerte para evitar que ciertos virus o bacterias afecten al organismo, por lo que la manera de aportar beneficios a este escudo natural es a través de una alimentación rica en hierro y en vitaminas, haciendo que evitemos hasta simples resfriados.



• Reducción de enfermedades: Corremos un menor riesgo de que ciertos malestares o enfermedades aparezcan si damos importancia a ciertos valores, dando prioridad a un consumo adecuado de nutrientes y elementos que favorezcan al bienestar.

El seguimiento por parte de especialistas siempre puede ayudarnos a alcanzar los objetivos definidos al inicio de nuestra nueva rutina y dieta equilibrada. Recordemos que los cambios progresivos y graduales serán mucho más fáciles de asimilar por nuestro organismo, así que valora tener una cita con tu médico de confianza para llevar a cabo estos cambios que mejorarán tu saludbasándose en introducir alimentos que favorezcan la nutrición, y suplementos que ayuden a equilibrar la balanza de otros que pueden faltar.

