Poke Bowl Madrid fuera de regla, de la mano de Poke Friendly Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 23:15 h (CET) El poke es una de las últimas tendencias gastronómicas que se impuso gracias a su delicia y propiedad saludable.

Se trata de una ensalada de pescado crudo servida como aperitivo o plato principal en la cocina hawaiana. Esta comida se caracteriza por ser rica, nutritiva, fresca y totalmente diferente a las ofertas tradicionales. A su vez, se ha expandido por toda Europa y, por supuesto, España no es una excepción. Poke Friendly en Madrid es, según la misma firma, el primer poke dentro de un mercado municipal típico de la ciudad.

La oferta de Poke Friendly Madrid no solo es historia y cultura, también cuenta con una amplia y variada oferta gastronómica. Ahora, gracias a Poke Friendly posee una experiencia fuera de regla con su comida hawaiana en el corazón de los barrios de la capital. Su carta está compuesta por poke bowls, burritos, aguacates rellenos, tartares, una ensaladilla rusa como muchos nunca habrán visto y mucho más. A su vez, el restaurante se encuentra ubicado en puestos gastronómicos en el Mercado Municipal de Vallehermoso y en el Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza. Allí, brinda un servicio a la carta con una oferta nutritiva, ligera y equilibrada. Sus elaboraciones están atravesadas por la filosofía alimenticia Natural Fast Food, por lo que ofrecen la mejor opción gastronómica para aquellas personas que, sin disponer de mucho tiempo para preparar comida saludable en casa, sostienen la preocupación por su salud y por una ingesta equilibrada.

Por otro lado, al estar situados en mercados gastronómicos y de abasto de Madrid, el trato al cliente en Poke Friendly es cercano.

Los valores del restaurante: sabor, salud y sostenibilidad Poke Friendly está formado por un grupo de personas que se esfuerzan por crear productos deliciosos y saludables. Además, fomentan la producción nacional y local. En este sentido, todos los elementos y la materia prima que utilizan para sus platos provienen de cada uno de los mercados municipales en los que se encuentran. Asimismo, la compañía gastronómica está comprometida con la sostenibilidad. En este camino, el equipo de Poke Friendly colabora en reducir las emisiones de gases tóxicos para el medioambiente y en contaminar lo menos posible. Esto se refleja en el uso de envases, cubiertos, pajitas y otros elementos biodegradables, así como también de servilletas y bolsas de papel recicladas.

Por otro lado, además de su servicio a la carta presencial, Poke Friendly también brinda la opción de take away y repartos. En este camino, cabe destacar que la empresa cuenta con una aplicación móvil y a través de su página web se puede obtener un 30 % de descuento en el primer pedido, para toda la carta y además se acumulan puntos y ofrecen ofertas especiales.

