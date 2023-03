¿Por qué es importante contar con un seguro de viaje durante estas vacaciones? Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Un seguro de viaje internacional es la solución ideal para poder disfrutar de los viajes con tranquilidad, desde el momento en el que se reservan las vacaciones y hasta que el viajero vuelve a casa.

Actualmente, existen diversas compañías que ofrecen este tipo de pólizas especializadas, como es el caso de Chapka, que ofrece seguros de viaje adaptados a las necesidades de cada viajero.

La importancia de un buen seguro de viaje Los seguros de viaje internacional son la herramienta perfecta para evitar gastos no planificados, causados por imprevistos de cualquier tipo; esto incluye desde gastos farmacéuticos o médicos hasta cancelaciones de viajes. Asimismo, algunos países exigen la contratación de un seguro de viaje para acceder a su territorio, por lo que la cobertura pasa de ser un apoyo extra a una obligación. Este tipo de seguros es la solución idónea para viajar protegido y con la certeza de que se contará con la asistencia necesaria en caso de presentarse algún problema durante las vacaciones, sean estas largas estancias o escapadas cortas, como las que miles de españoles han previsto esta Semana Santa.

Tanto para estos próximos días festivos como para las esperadas vacaciones de verano, es imprescindible contratar un seguro adaptado al viaje que se quiere realizar. Los seguros de viaje son la principal herramienta para mantener la tranquilidad de los viajeros, ofreciendo un pack de garantías completas, como por ejemplo, coberturas médicas, de regreso anticipado, de equipajes, de responsabilidad civil... Es importante que cada seguro de viaje sea contratado pensando en las necesidades y requerimientos del viajero en particular: no es lo mismo un viaje por Europa que uno a Estados Unidos, ni un viaje de estudios que unas vacaciones, y por eso es importante buscar un seguro de viaje que se adapte a las necesidades de cada uno y que cubra los imprevistos que puedan surgir.

Con este objetivo, compañías como Chapka seguros se encargan de diseñar seguros específicos que se amoldan a las diversas exigencias de los viajeros: seguros para viajes de larga estancia, para escapadas, para estudios en el extranjero, de cancelación, anuales o incluso para voluntariados en el extranjero o estancias au pair.

Transparencia y sencillez, valores clave Chapka, corredor especializado en seguros de viaje, inició su trayectoria en 2002, en la ciudad de París. En 2017, expandieron sus servicios a España, y en 2021 instalaron su primera oficina en Madrid, con un equipo dedicado a este mercado que ha creado soluciones específicas para los viajeros españoles. A lo largo de su trayectoria, han mantenido un objetivo sumamente claro: simplificar los seguros de viaje, ofreciendo pólizas adaptadas a cada tipo de viaje, con garantías claras y transparentes.

La identidad de Chapka se encuentra marcada por sus valores de transparencia, rapidez y sencillez. Además, gracias a su habilidad para negociar con las principales aseguradoras como marca del grupo AON, estos expertos en seguros de viaje consiguen brindar excelentes coberturas, adaptas a las necesidades de cada cliente y a precios competitivos. Y todo esto, contratable en apenas unos clics desde su web, recibiendo el asegurado su póliza por email inmediatamente. Los seguros de viaje internacional completos, sencillos y con garantías claras son el signo distintivo de Chapka.

