POWEN lidera la transformación hacia la energía solar en España Comunicae martes, 21 de marzo de 2023, 10:26 h (CET) A día de hoy, el término ‘instalar paneles solares’ o ‘autoconsumo’ son algunos de los que más búsquedas tienen en Google. De hecho, generan cuatro veces más interés que antes de la pandemia y casi diez veces más que la media entre 2012 y 2017 Precisamente, fue en 2017 cuando José Benjumea se puso al frente de POWEN con una intención clara: llenar España de paneles solares. El español que contaba en ese momento con una larga experiencia en el negocio de la instalación de los paneles solares, sentó las bases del fuerte desarrollo que acumula la compañía. En especial, gracias a la creación de una oferta integral de servicios para los clientes, que la han convertido en líder en energía solar en España.

El crecimiento de POWEN responde a ese interés creciente por parte de los consumidores por los paneles solares y el autoconsumo. Un atractivo que no solo se explica por el elevado precio de la luz, sino también porque el mundo se ha electrificado. De hecho, el número medio de artilugios eléctricos que hay en una casa ha crecido notablemente en los últimos años. A lo que hay que sumar el vehículo, ya que más tarde o más temprano también será eléctrico.

A medida que crece la demanda energética, los consumidores entienden que cubrir esa necesidad y hacerlo a un precio razonable se vuelve crítico. "Por suerte, la solución la tenemos todos los días a la vista: el sol. De hecho, el sol irradia más energía a la Tierra en un par de horas de lo que toda la humanidad consume cada año. Además, es inagotable, al menos, por unos cuantos miles de años".

Una vez encontrada una fuente de energía inagotable, los consumidores suelen preguntarse: cómo aprovechar esa inagotable fuente de energía. Ahí entra tanto el trabajo como la experiencia de empresas como POWEN. La firma lleva desde 2017 trabajando para acercar la energía solar a todos los hogares a través del autoconsumo mejorando su oferta de servicios. Así, en la actualidad se pueden contratar una gran variedad de productos de autoconsumo, incluyendo sistemas residenciales, colectivos (comunidades) con Powen Share y Powen Connect, instalaciones industriales y agrícolas y Powen Charge para vehículos eléctricos.

POWEN, la mejor opción para instalar paneles solares

Pero el éxito de POWEN va mucho más lejos de esa amplia oferta de productos y servicios, ya que también se especializa en dar facilidades a sus clientes de diferentes formas:

La primera es que financia el 100% de la instalación, por lo que no requiere de una inversión previa.

La segunda es que realiza diferentes estudios para cada consumidor, de tal manera que siempre ofrece la solución que más se adapta a cada cliente. Eso hace, por ejemplo, que el tiempo de amortización de la instalación sea menor.

POWEN se encarga del papeleo de las subvenciones, para que el consumidor no tenga que preocuparse.

La compañía no solo se encarga de todo el proyecto, desde su estudio a su diseño y montaje, sino que también del mantenimiento.

Por último, compra a precio de mercado (y no a un precio más bajo como el resto de grandes compañías) el precio de la electricidad que no se consuma. POWEN reafirma su compromiso con sus clientes al ofrecer un beneficio económico en su oferta de instalación de paneles solares. Una vez que se haya firmado el contrato y se haya realizado el primer pago del 40% de la instalación o la financiación haya sido aceptada, la empresa abonará los ahorros que se generarían a los clientes durante el período de instalación. En otras palabras, compensará a sus clientes por el ahorro que habrían obtenido si la instalación ya estuviera generando energía, realizando los ingresos correspondientes en la cuenta del cliente. Con esta iniciativa, demuestra una vez más su compromiso de ayudar a sus clientes a ahorrar desde el primer día y fomentar la adopción de soluciones energéticas sostenibles.

A POWEN, además, le avalan tanto las opiniones como los casi seis millones de euros que les ha ahorrado ya a sus clientes. La empresa se enorgullece de liderar la enorme transformación hacia la energía solar que se está produciendo en España y espera seguir trabajando con más clientes en el futuro para ayudarles a aprovechar los inmensos beneficios de la energía solar.

