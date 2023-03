La crisis del agua amenaza la vida de 190 millones de niños en África "El continente africano se enfrenta a una catástrofe hídrica" (Sanjay Wijesekera, director de programas de Unicef) Redacción @DiarioSigloXXI martes, 21 de marzo de 2023, 11:51 h (CET) Millones de familias en África tienen acceso muy difícil al agua salubre y carecen de servicios de saneamiento, lo que causa enfermedad y muerte sobre todo en niños y niñas. La situación es particularmente crítica en 10 países de ese continente, según Unicef. Foto: Ayuda en Acción



NACIONES UNIDAS – Una triple amenaza de crisis relacionadas con el agua hace peligrar la vida de 190 millones de niños y niñas en 10 países de África, alertó en un informe este lunes 20 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

África “se enfrenta a una catástrofe hídrica. En un momento en que las perturbaciones relacionadas con el clima y el agua se intensifican, no existe ningún otro lugar del mundo en el que los riesgos sean tan altos para la infancia”, afirmó el director de programas de Unicef, Sanjay Wijesekera.

Las tres crisis que amenazan la vida de esos millones de niños son los servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene (conocidos en inglés con el acrónimo Wash), las enfermedades relacionadas con la precariedad de esos servicios, y los riesgos climáticos.

Los 10 países más afectados por la triple crisis son Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Guinea, Malí, Níger, Nigeria y Somalia. Varios de esos países se enfrentan además a crisis de inestabilidad y conflictos armados, lo que empeora aún más el acceso de los niños y las niñas al agua salubre y al saneamiento.

El informe llama la atención sobre la situación de la infancia prácticamente en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se reunirá en la sede de la ONU entre el 22 y el 24 de marzo, con representantes de los Estados miembros, sociedad civil, empresas, inversores, comunidades locales y jóvenes.

Wijesekera dijo que “estamos viendo ya cómo las tormentas devastadoras, las inundaciones y las sequías históricas están destruyendo infraestructuras y hogares, contaminando los recursos hídricos, provocando crisis alimentarias y propagando enfermedades”. “Aunque las condiciones actuales son ya de por sí difíciles, sin una acción urgente, el futuro podría ser mucho más desolador”, agregó.

Unicef examinó el acceso de los hogares a servicios Wash, la carga de las muertes de menores de cinco años relacionadas con la deficiencia de esos servicios, y la exposición a las amenazas climáticas y ambientales, lo que mostró dónde se necesita desesperadamente invertir en soluciones para evitar muertes innecesarias.

En los 10 países mencionados, donde la situación es crítica, casi una tercera parte de los niños y las niñas no tienen acceso a, como mínimo, servicios básicos de agua en su hogar, y dos terceras partes no disponen de servicios de saneamiento básico.

Por añadidura, una cuarta parte de los niños no tiene más opción que defecar al aire libre. La higiene de manos también es escasa, pues tres cuartas partes de los niños y niñas no disponen de agua ni jabón en casa para lavárselas.

Como consecuencia, esos países registran también el mayor número de muertes infantiles por enfermedades causadas por el agua insalubre y el saneamiento y la higiene deficientes, tales como las enfermedades diarreicas.

En seis de los 10 países citados se registraron brotes de cólera durante el año pasado. En todo el mundo, más de 1000 niños menores de cinco años mueren cada día por enfermedades relacionadas con servicios inadecuados de Wash, y las 10 naciones más afectadas registran dos de cada cinco muertes por estas causas.

“La muerte de un niño o una niña es devastadora para su familia, pero el dolor es aún mayor cuando dicha muerte se puede evitar y viene dada por la falta de atención a necesidades básicas que muchos dan por sentadas, como el agua potable y salubre, los inodoros o el jabón”, dijo Wijesekera El documento señala que en algunas zonas de África occidental y central las altas temperaturas, que aceleran la reproducción de organismos patógenos, están aumentando 1,5 veces más rápido que la media mundial.

Los niveles freáticos también han descendido y esto está obligando a algunas comunidades a perforar pozos al doble de profundidad que hace una década. Por su parte, las lluvias se han vuelto más irregulares e intensas y en ocasiones provocan inundaciones que contaminan las ya escasas reservas de agua.

En algunos de los 10 países las tensiones creadas por los conflictos armados amenazan con revertir los avances registrados en materia de agua potable y saneamiento. En Burkina Faso, por ejemplo, se han intensificado los ataques contra instalaciones de agua como táctica para desplazar a las comunidades.

En ese país, 58 puntos de agua fueron objeto de ataques en 2022, frente a 21 en 2021 y tres en 2020. Como consecuencia, más de 830 000 personas -de las cuales más de la mitad son niños y niñas- dejaron de tener acceso al agua potable en el último año.

Unicef propone que en la Conferencia sobre el Agua se busque aumentar rápidamente la inversión y se refuerce la resiliencia climática en el sector Wash y en las comunidades, dando prioridad a las más vulnerables. También pide aumentar la eficacia y la rendición de cuentas de los sistemas, y la coordinación y la capacidad para prestar servicios de agua y saneamiento.

A-E/HM - Fuente: IPS NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La crisis del agua amenaza la vida de 190 millones de niños en África "El continente africano se enfrenta a una catástrofe hídrica" (Sanjay Wijesekera, director de programas de Unicef) ​Reacciones encontradas a la orden de arresto contra Putin Los jueces consideran que es "responsable de la deportación ilegal de menores a Rusia desde las zonas ocupadas de Ucrania” Bolivia, Camboya y Filipinas reciben nuevo financiamiento verde El nuevo proyecto, financiado por el Fondo Verde para el Clima, beneficiará a miles de familias agricultoras ​Más de siete millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria en Siria, alerta Aldeas Infantiles SOS No hay tregua para la infancia en este país destruido por la guerra y sacudido por el terremoto del pasado febrero En el mundo hay unos 2.000 millones de trabajadores con empleos precarios Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)