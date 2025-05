Acción contra el Hambre advierte de que el 80% de las familias de Gaza están a punto de quedarse sin alimentos

Este 2 de mayo se cumplen dos meses del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Naciones Unidas ha confirmado que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya no dispone de reservas de alimentos en la región. Acción contra el Hambre, uno de los únicos socios del PMA con suministros de alimentos en el norte de Gaza, cuenta con tres semanas de suministros de alimentos en el norte y dos en el sur para las cocinas comunitarias. Las organizaciones humanitarias tienen más de 171.000 toneladas de reservas de alimentos (equivalentes a raciones de alimentos para toda la población, 2,1 millones de personas, para tres o cuatro meses) fuera de Gaza, en la región, listas para ser transportadas a la Franja si se concede el acceso.

Izquierda: Paquetes de alimentos de Acción contra el Hambre destinados a la población palestina de Gaza detenidos en el almacén de Ammán a causa del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. Derecha: Detección de malnutrición en Deir al Balah por los equipos de nutrición de Acción contra el Hambre. © Acción contra el Hambre



"La ayuda humanitaria sigue siendo la principal fuente de alimentos para el 80% de los hogares en todas las gobernaciones, mientras que la producción de alimentos y los sistemas alimentarios en Gaza se han debilitado gravemente", explica Natalia Anguera, responsable de operaciones en Oriente Medio de Acción contra el Hambre. "Esto significa que, si se sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria, 8 de cada 10 familias de Gaza no podrán acceder a los alimentos". Añade: "La falta de alimentos, agua potable y medicinas está provocando un aumento de la malnutrición infantil, que conduce al retraso del crecimiento, y necesitan una cantidad y calidad suficientes de nutrientes para sobrevivir".

Acción contra el Hambre y otras organizaciones están detectando que las familias adoptan cada vez más estrategias de afrontamiento para estirar las escasas provisiones que les quedan de anteriores distribuciones de ayuda; por ejemplo, mezclar macarrones triturados con harina, reducir el tamaño y la frecuencia de las comidas, limitar el consumo de pan a los niños o a un trozo por miembro de la familia al día.

"Nos hemos visto obligados a priorizar y distribuir la ayuda en función del grado de necesidad", afirma un trabajador de Acción contra el Hambre en Gaza cuya identidad debe permanecer en el anonimato. "Se trata de una medida muy difícil, ya que significa que algunas familias pueden no recibir la ayuda que necesitan, a pesar de las circunstancias de emergencia. En ocasiones, el número de personas a las que atendemos en nuestros programas de nutrición ha superado el número de suplementos nutricionales disponibles para cubrir las necesidades de sus hijos." Añade: "Además, las repetidas órdenes de desplazamiento han provocado inestabilidad y tensiones, dificultando nuestro acceso a las zonas seleccionadas y repercutiendo en la entrega puntual de la ayuda".

La crisis en Gaza ha alcanzado un nuevo nivel sin precedentes. La falta de entrada de alimentos, agua potable y medicinas durante más de 60 días ha vuelto a llevar a la población palestina a niveles extremos de vulnerabilidad. Acción contra el Hambre ha estado trabajando incansablemente para proporcionar ayuda vital, pero los recursos dependen de la reapertura de todos los pasos fronterizos. y las necesidades de una población de 2,1 millones de personas son inmensas.

Cómo trabajamos en este contexto

Natalia Anguera afirma: "El hambre y los impedimentos a los trabajadores humanitarios nunca deben utilizarse como moneda de cambio. La obstrucción de los movimientos de los trabajadores humanitarios y las continuas órdenes de desplazamiento crean serios impedimentos para evaluar toda la escala y el alcance de la crisis en Gaza, lo que genera mucha incertidumbre, especialmente en lo que respecta a la situación de los más vulnerables. Las partes en conflicto y la comunidad internacional no deben esperar a actuar hasta que se declare la hambruna. Para entonces, habremos fracasado colectivamente en salvar muertes evitables".

"Estamos haciendo todo lo posible para seguir prestando servicios vitales", afirma el trabajador de Acción contra el Hambre en Gaza. "El equipo de nutrición sigue haciendo esfuerzos importantes, especialmente para las mujeres embarazadas y lactantes, y para proporcionarles orientación práctica para que puedan cuidar de su salud y la de sus hijos en estas duras condiciones." Y añade: "Pero la situación es cada día más compleja. Esperamos sinceramente una respuesta urgente que apoye nuestros esfuerzos y nos permita hacer frente a las crecientes necesidades, especialmente entre los grupos más vulnerables".

En este momento crítico, Acción contra el Hambre reafirma su compromiso de seguir apoyando a la población de Gaza y pide a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que actúen con decisión para aliviar el sufrimiento de millones de personas. Acción contra el Hambre insiste en que, sin la apertura de todos los pasos fronterizos y el levantamiento del asedio, la crisis podría alcanzar niveles nunca vistos en los últimos dos años. La organización pide la entrada y distribución inmediatas de ayuda humanitaria regida por principios humanitarios, la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego permanente. Es esencial que se dé prioridad a las necesidades de los 2,1 millones de habitantes de Gaza y se cumplan las obligaciones exigidas por el derecho internacional humanitario.