Integraciones mejoradas en las soluciones EcoStruxure™ de Schneider Electric para responder al aumento de los costes energéticos

Una integración más abierta, flexible y sencilla con el mayor portfolio de sistemas y dispositivos de edificios, incluyendo la carga de vehículos eléctricos. La integración de sistemas energéticos y de edificios que anteriormente funcionaban en silos, simplifica el control, proporciona información y optimiza el uso energético de los edificios Las nuevas formas de acceder a los datos, incluido el primer servidor de automatización sin hardware para la gestión de edificios, ayudan a cumplir las estrictas normativas de emisiones cero netas de carbono.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado sus soluciones mejoradas para aumentar la sostenibilidad de los edificios. Se incluyen nuevas capacidades de integración en EcoStruxure™ Building Operation 2023, EcoStruxure Connected Room Solutions y EcoStruxure Power Monitoring Expert, que ayudarán a simplificar y acelerar el acceso a datos esenciales para gestionar el uso de la energía, reducir las emisiones de carbono y aumentar el valor de los edificios.

Respuesta al imperativo mundial de reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono

Las soluciones abiertas y flexibles de EcoStruxure Building ayudan a los propietarios y gestores de instalaciones a responder a los crecientes costes energéticos, así como a los mandatos de emisiones cero netas de carbono para 2050. La nueva funcionalidad permite una integración perfecta para ofrecer información práctica y el control de múltiples sistemas de edificios, energía, carga de vehículos eléctricos y energías renovables en un único centro de control práctico y móvil.

"Actualmente, el 60%*1 de la energía se pierde o se desperdicia, por lo que un mundo más eléctrico y digital es clave para hacer frente a las crisis climática y energética", ha dicho Andre Marino, SVP Digital Buildings de Schneider Electric. "Con una solución de gestión de edificios modernizada como EcoStruxure Building Operation, los sistemas dentro de un edificio pueden conectarse y digitalizarse, haciendo que la energía sea más visible y ayudando a reducir el desperdicio de energía y las emisiones de carbono asociadas hasta un 20%*2. Estamos comprometidos con ayudar a los clientes a mejorar las operaciones, usando menos recursos, para superar las expectativas de sus grupos de interés, atraer y retener a los inquilinos y mejorar las experiencias de los ocupantes, tanto si los edificios son nuevos como si se han modernizado".

Acceso simplificado y más integraciones entre sistemas y datos

Schneider Electric es la única empresa que integra la energía no crítica dentro de su sistema de gestión de edificios (BMS), y ahora se puede acceder más fácilmente a los datos de contadores y de energía de PowerLogic™ en EcoStruxure Building Operation. Además, ahora sus soluciones de carga de vehículos eléctricos (VE) EVlink Pro AC y EVlink Wallbox y los datos de EcoStruxure EV Charging Expert se pueden integrar con Building Operation y EcoStruxure Power Monitoring Expert. Esto permite que las infraestructuras de carga sean supervisadas y controladas en la misma visualización con los sistemas de edificios y energía. Los gestores de instalaciones pueden conocer el consumo de energía de sus cargadores de VE on-site, cómo se ven afectadas la demanda de carga del edificio y la calidad de la energía, y limitar o ajustar la energía suministrada a las estaciones de carga, por ejemplo, cuando el edificio funciona sin conexión a la red.

Acceso a más datos de los edificios con menor impacto medioambiental

La nueva versión de EcoStruxure Building Operation 2023 permite acceder al mayor volumen de datos de edificios de todos los proveedores de sistemas de gestión de edificios, lo que facilita y flexibiliza la expansión global de las empresas y de las instalaciones a gran escala. Esta versión también introduce EcoStruxure Edge Server, la primera versión autónoma "en contenedor" del software BMS, que evita la necesidad y el gasto en hardware (como controladores) y sus emisiones de carbono asociadas incorporadas de alcance 3. El servidor Edge para el funcionamiento de edificios se despliega más rápidamente que las instalaciones tradicionales de BMS, y es una opción más resistente y segura disponible para edificios con modernas infraestructuras de alojamiento de aplicaciones, cada vez más comunes por su eficiencia energética y de recursos.

Mayor funcionalidad para reducir el carbono y reducir el derroche de energía

EcoStruxure™ Connected Rooms Solutions se ha mejorado con nuevos productos de ampliación para la visión y el control del sistema de ventilación de salas. El nuevo SpaceLogic RP-V para controlador de volumen de aire variable (VAV) funciona con el SpaceLogic Insight-Sensor y Building Operation para controlar con precisión los entornos de las salas basándose en información anónima de ocupación de recuento de personas en tiempo real, de modo que la energía se utiliza solo donde y cuando se necesita. Se ha demostrado que Connected Room Solutions proporciona un ahorro energético (y un ahorro de carbono operativo asociado) de hasta el 23% mediante el control de la climatización y la iluminación en función de la ocupación.*3

Se pueden visitar estos enlaces para obtener más información sobre las soluciones EcoStruxure™ Building, los servicios remotos e in situ de primera clase Services, y la red certificada de partners integradores de sistemas EcoXpert™.

*1https://www.weforum.org/agenda/2022/01/iea-energy-efficiency-worlds-first-fuel-net-zero/

*2 Based on findings from Schneider Electric customers, and typical BMS energy savings industry average, https://www.aceee.org/sites/default/files/eo-smart-buildings.pdf

*3 Arup study 2020/2021