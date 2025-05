Brafim, finalista en los premios Best Packaging 2025 con su innovador sistema de embalaje industrial SCUDO

La empresa catalana se abre paso entre los grandes del sector europeo del embalaje en un certamen internacional que reconoce la excelencia, la sostenibilidad y la innovación La compañía catalana Brafim, con sede en Barberà del Vallès (Barcelona), ha sido seleccionada como finalista en los Best Packaging 2025 – Oscar dell’Imballaggio, el prestigioso certamen internacional que distingue cada año las mejores soluciones de packaging a nivel europeo. Este reconocimiento supone un importante hito para la firma, que ha logrado posicionarse entre las propuestas más destacadas del continente gracias a su sistema de protección SCUDO.

Organizados por Packaging Meeting SRL y promovidos por el Istituto Italiano Imballaggio, los premios Best Packaging son considerados los "Oscar" del sector. La edición 2025, celebrada en el marco de la feria IPACK-IMA en Milán, reúne a empresas que están marcando el rumbo del embalaje industrial, con foco en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad. Los ganadores se darán a conocer durante el evento ante una audiencia internacional de expertos y profesionales del sector.

Brafim es una empresa con una amplia trayectoria en el diseño y fabricación de soluciones de embalaje de protección para sectores industriales. Comprometida con la sostenibilidad y con un enfoque completamente orientado al cliente, cuenta con un equipo propio de ingenieros y un método de trabajo propio que le permite ofrecer soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada empresa.

La propuesta finalista, SCUDO, es un sistema avanzado de protección fabricado con cartón 100% reciclable. Su diseño innovador le permite alcanzar una resistencia muy superior a la de los embalajes convencionales, reduciendo significativamente las roturas durante el transporte y mejorando la eficiencia logística. SCUDO no solo protege mejor los productos, sino que también contribuye a reducir la huella de carbono, simplifica el reciclaje y disminuye los costes operativos.

"Formar parte de los finalistas en los Best Packaging 2025 es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo desde hace años para transformar el embalaje industrial en una herramienta más eficiente, segura y responsable con el entorno", destacan desde Brafim.

La nominación de Brafim representa un paso más en el posicionamiento internacional de la empresa y refuerza su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyen a una industria más competitiva y respetuosa con el planeta.