La empresa Asendia consigue el certificado de 100% de neutralidad de carbono Comunicae lunes, 20 de marzo de 2023, 09:07 h (CET) En 2022, Asendia compensó el 100% de sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 (186.884 tCO2e) cumpliendo su promesa de ser 100% neutra en carbono mediante compensación. Las emisiones se compensaron financiando un proyecto de parque eólico chino certificado por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas. El certificado fue expedido por EcoAct Asendia, la empresa conjunta de La Poste y Swiss Post, anuncia hoy que ha recibido un certificado oficial de compensación de emisiones de carbono para 2022. La credencial ha sido presentada por la consultora climática internacional EcoAct, y avala la promesa de Asendia para 2022 de ser 100% neutra en carbono.

Desde principios de 2022, Asendia ha compensado todas las emisiones asociadas al transporte internacional, así como las asociadas a la recogida de primera milla, la entrega de última milla, las devoluciones, las emisiones de edificios, maquinaria y viajes de negocios. Se compensaron 186.884 tCO2e mediante el apoyo de Asendia a parques eólicos certificados por el MDL de la ONU en China. El "Proyecto Gaolin", situado en las provincias de Yunnan y Liaoning, promueve el uso y desarrollo de energías renovables. Ha abarcado hasta ahora la construcción de 88 aerogeneradores con una potencia media de 1.605 kW cada uno, lo que supone un total de 141,3 MW instalados.

Desde su creación en 2012, Asendia ha hecho especial hincapié en la sostenibilidad, ampliando esta estrategia en respuesta a la creciente preocupación por el impacto medioambiental de las operaciones de la cadena de suministro:

2016-2020 : Asendia compensa las emisiones en el transporte internacional dentro y desde Europa, causadas por sus proveedores de transporte (alcance 3).

2021 : Asendia compensa las emisiones en el transporte internacional a nivel mundial, causadas por sus socios de transporte (alcance 3).

2022 : Asendia compensa todas las emisiones del transporte internacional causadas por sus socios de transporte (alcance 3), incluida la recogida de primera milla, la entrega de última milla-y las devoluciones. Asendia también compensa las emisiones de edificios, maquinaria y viajes de negocios (alcance 1 y 2). La compensación ha apoyado proyectos de parques eólicos verificados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU en India y China.

El compromiso de Asendia con la sostenibilidad le ha permitido

compensar un total de 517.838 tCO2e en un período de tres años

apoyar proyectos de parques eólicos certificados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU. Comentando el reciente logro de Asendia, Barbara Schielke, Directora de RRHH y RSC, afirma: "La distribución internacional es un factor clave para que el mundo esté cada vez más conectado. Asendia, uno de los mayores proveedores logísticos mundiales, se esfuerza por garantizar que nuestro impacto sea el mínimo posible. Estamos absolutamente encantados de haber recibido el certificado de compensación de carbono correspondiente al año pasado, y de que nuestros esfuerzos no pasen desapercibidos".

Marc Pontet, Director General de Asendia, afirma: "Estamos comprometidos con la sostenibilidad, que forma parte del patrimonio de nuestra empresa. En Asendia nos comprometemos a mantener nuestra herencia y nos hemos dedicado a garantizar que la sostenibilidad sea una de nuestras principales credenciales. Anunciar que íbamos a ser 100% neutros en carbono el año pasado fue un paso importante, pero estamos encantados de liderar la industria y continuaremos así en el futuro".

Las emisiones compensadas de Asendia 2023 seguirán apoyando el proyecto eólico MDL de la ONU en China.

Apoyar proyectos de compensación de emisiones de carbono de energía eólica

Estimula el desarrollo económico y social de las comunidades,

Ayuda a conservar los recursos naturales, incluidos la tierra y los bosques,

Ayuda a superar los costes iniciales de instalación de un parque eólico,

Promueve las energías renovables. Para más información sobre los planes de sostenibilidad de Asendia, visite: https://sustainability.asendia.com/es/

Para más información, ponerse en contacto con:

Meg Duncombe en The Think Tank, correo electrónico megand@thinktank.org.uk, tel: +44207 831 2225 Fiona Sicre, Directora de Comunicación, Asendia, correo electrónico: fiona.sicre@asendia.com

About Asendia:

Asendia es uno de los líderes mundiales en comercio electrónico y correo internacional, que entrega paquetes y documentos a más de 200 destinos en todo el mundo.

Combinando la experiencia y los conocimientos de nuestras empresas fundadoras, La Poste y Swiss Post, Asendia reúne una gran cantidad de conocimientos internacionales y locales. La experiencia de Asendia es amplia y abarca diferentes aspectos del comercio electrónico, desde el software para tiendas web y la gestión de mercados hasta la logística internacional. Asendia está comprometida con la sostenibilidad, compensando todas las emisiones de carbono, incluida la recogidade primera milla, la entregade última milla, las devoluciones y las emisiones de edificios, maquinaria y viajes de negocios.

Asendia emplea a más de 1.500 personas en Europa, Reino Unido, Asia-Pacífico y Estados Unidos: una red global combinada con presencia local.

www.asendia.es

