Flors Gessamí lanza nueva colección de primavera a partir del 20 de marzo e invierte las ayudas europeas en mejorar su presencia avanzada Comunicae viernes, 17 de marzo de 2023, 10:46 h (CET) Hortensias, margaritas, claveles y gerberas son algunas de las flores protagonistas de esta nueva colección y, a partir del 20 de marzo, estarán disponibles en la página web. Por otro lado, la floristería online empleará las ayudas Next Generation en mejorar su presencia avanzada La hortensia será una de las protagonistas de esta nueva colección de primavera. Se trata de una flor que nace de unos arbustos de hoja caduca que son perfectos para decorar jardines. En primavera brotan sus flores, que se forman en grupos llamados corimbos, muy vistosos y con aspecto de ramillete en colores vivos. Las margaritas, por su parte, son una de las flores primaverales por excelencia y no podían faltar en esta nueva colección de Flors Gessamí. Claveles y Gerberas, serán también dos de las protagonistas de esta nueva colección de primavera, que estará disponible a partir del 20 de marzo.

La floristería apuesta por un cultivo de cercanía, que tiene un trato directo y sin intermediarios con los cultivadores del Maresme, para asegurarse de que las flores, ramos y plantas garantizan la máxima frescura y estacionalidad. En cada estación del año la floristería lanza una nueva colección para ofrecer lo mejor de cada temporada y, por otro lado, crean colecciones especiales para los días más señalados del calendario; día de la madre, el día de la mujer, San Valentín, Sant Jordi...

El cultivo de KM 0 ofrece un gran valor añadido y más garantías a sus clientes, ya que apuestan por un cultivo de proximidad y de temporada. Los ramos están diseñados por floristas profesionales y el cliente puede hacerlos a su gusto, de forma personalizada. La floristería online también presenta un servicio a domicilio, para que todas las personas que quieran puedan recibir su pedido en casa. Esto les permite diferenciarse de otras floristerías de la competencia y responde a las necesidades actuales de los clientes.

Además de lanzar esta nueva colección de flores de primavera, en Flors Gessamí también han querido mejorar su presencia avanzada, gracias a las ayudas europeas Next Generation. De esta manera, han logrado optimizar su posicionamiento web y escalar posiciones en los motores de búsqueda.

Flors Gessamí

https://www.florsgessami.com/

650 86 98 70

florsgessami@gmail.com

C/Agricultura 101

08208, Sabadell

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.