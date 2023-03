Problemas con la herencia entre hermanos, de la mano de Proindiviso Herencia Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 13:59 h (CET) De acuerdo al Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en el año 2021 se registraron alrededor de 365.649 aceptaciones de herencia. Esta cifra representó un aumento del 22,2 % de aceptaciones con respecto al año anterior. Por su parte, la renuncia a las herencias aumentó en un 25 %. Esta cifra resulta ser más grande, ya que el recibir una herencia entre hermanos no solo implica gastos extras, también puede desatar conflictos entre los herederos. Ante la posible contienda legal, hay alternativas para que la persona sea beneficiada, estas son llevadas a cabo por profesionales como Proindiviso Herencia.

¿Qué tipo de conflictos surgen entre hermanos por la herencia? Cuando en el testamento de los padres no se aclaran detalles como legados específicos para cada heredero o un contador partidor designado, pueden generarse múltiples problemas. Esto puede empeorar si la herencia se trata de una propiedad inmobiliaria compartida en partes iguales entre hermanos. Al no haber un plan específico designado por el testatorio, se genera un conflicto de intereses que demora o imposibilita el cobro de la herencia.

Entre los problemas generados por hermanos se encuentran aquellos casos donde una de las partes desea vender el inmueble o lo que le corresponde de este y los otros herederos prefieren conservarlo y darle otros usos. También ocurre cuando la propiedad ya está habitada por uno de los hermanos, por lo tanto, este no desea mudarse. Incluso la falta de dinero para pagar los gastos vinculados a la aceptación de la herencia puede retrasar todo el proceso.

Solución para conflictos en herencias entre hermanos Pese a los problemas que puedan surgir, existen soluciones para los conflictos por herencia entre hermanos. La mayoría de las personas desconoce que puede vender su parte del inmueble sin el consentimiento de los demás herederos. Esto puede hacerse de dos formas. La primera de ellas es contratando a un despacho de abogados especializado en divorcios, inmobiliario y herencia, Pedralbes Abogados es uno de los más recomendables para este tipo de asuntos. Con su ayuda, los herederos pueden llevar el caso a tribunales e interponer una demanda. De esa forma, se dará un proceso judicial de división de cosa común. Este proceso puede durar entre cuatro y siete años. Además, suele tener un coste promedio de 3.000 €.

Otra posible solución es vender la parte heredada a una empresa especializada en la compra de partes indivisas de herencias. En este sentido, Proindiviso Herencia puede ayudar a las personas a encontrar la compañía o comprador que más se adapte a la necesidad y expectativa económica del cliente.

Solucionar los problemas ocasionados por conflictos de herencias es posible acudiendo a profesionales.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.