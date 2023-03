Hay que atacar a Santanás

Sí, y con la victoria asegurada. ¿Puede haber una sociedad sin madre? Por supuesto que no, ni tampoco sin padre. El ataque furibundo de Satanás para destruir la Iglesia Católica, es destruir previamente a la mujer, porque sin mujer no puede haber descendencia, pero este “pobre diablo” se ha olvidado que no hay nada más que una madre, que es la madre de todas: “la santísima virgen maría madre de dios” y él huye despavorido en cuanto le nombran a la santísima Virgen.

Que el que es todo soberbia, no puede resistir que una pura criatura sea superior a él. y ya no os digo nada, si le presentáis a Cristo crucificado y le mandéis que le bese. Para que quieres más, el “patillas” huye rabo entre piernas y desaparece en lontananza, y no os preocupéis, con una estampa de la virgen en vuestra cartera y un crucifijo, no le volveréis a ver el pelo.