Mimaar, la marca de puericultura experta en el movimiento libre del bebé. Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 17:48 h (CET) Mimaar ha inventado y patentado el "Enrollagateo", la primera colchoneta de gateo convertible en bolso que evoluciona acompañando el crecimiento del bebé. Laura Escanes, María Pombo, Verdeliss y María Frubies son algunas de las influencers que ya han confiado en el Enrollagateo para sus bebés Con la llegada de un bebé, son muchos los productos que las familias tienen que adquirir. Cada uno de ellos para un uso diferente, que en muchas ocasiones no llegan a utilizar o se utilizan un periodo de tiempo muy breve. Mimaar, diseñó el Enrollagateo para dar solución a esto. Una colchoneta de gateo que se va transformando en el tiempo gracias a sus complementos, adaptándose así al crecimiento del bebé y acompañándolo hasta más de los seis años de edad. Y que confeccionan de principio a fin desde su taller ubicado en Barcelona.

Ofrecer al bebé una superficie segura y amplia para practicar movimiento libre es muy importante para el correcto desarrollo de sus habilidades motoras y exploratorias. Pero cada bebé y cada familia tienen unas necesidades diferentes.

Mimaar vio en esto la oportunidad de ofrecer desde su tienda online www.mimaarhandmade.com , una colchoneta de gateo que las familias puedan diseñar y adaptar a sus necesidades, escogiendo los complementos que necesitan añadir a la colchoneta y en el momento que los necesitan, sin necesidad de comprarlo todo a la vez, ayudando así a paliar el gran desembolso que implica la llegada del nuevo miembro de la familia.

Las etapas del desarrollo motor del bebé y como Mimaar consigue acompañarlos en cada una de ellas gracias al Enrollagateo:

Volteo, es el inicio del desplazamiento autónomo ylogran alcanzarlo sobre los cuatro meses. Una superficie acolchada es importante para evitar coscorrones. Para una mayor seguridad, podemos colocar limitaciones en la colchoneta, Mimaar para esta función ha diseñado la "Parcelita" el contorno del Enrollagateo.



es el inicio del desplazamiento autónomo ylogran alcanzarlo sobre los cuatro meses. Una superficie acolchada es importante para evitar coscorrones. Para una mayor seguridad, podemos colocar limitaciones en la colchoneta, Mimaar para esta función ha diseñado la "Parcelita" el contorno del Enrollagateo. Reptación, es la etapa anterior al gateo y llega entorno a los seis meses. En esta etapa es importante una superficie firme y estable. Que el bebé no se hunda en una superficie demasiado blanda. Y lo más importante, que la superficie no se deforme con sus movimientos.



es la etapa anterior al gateo y llega entorno a los seis meses. En esta etapa es importante una superficie firme y estable. Que el bebé no se hunda en una superficie demasiado blanda. Y lo más importante, que la superficie no se deforme con sus movimientos. Sentarse, posiblemente ya se haya sentado antes, pero sobre los 9 meses podrán hacerlo solos. Para lograrlo, es muy importante haber ofrecido muchas horas de suelo previamente, para desarrollar fuerza y equilibrio en el tronco, la espalda, la cabeza y el cuello.



posiblemente ya se haya sentado antes, pero sobre los 9 meses podrán hacerlo solos. Para lograrlo, es muy importante haber ofrecido muchas horas de suelo previamente, para desarrollar fuerza y equilibrio en el tronco, la espalda, la cabeza y el cuello. Gateo, entre los ocho y los diez meses aproximadamente los bebés alcanzan el hito del desarrollo más ansiado por las mamás y los papás ¡ya gatea! Hito que logra alcanzar gracias a las habilidades que las etapas anteriores le han aportado. Aquí es importante no limitar al bebé. Ya tiene seguridad en sus movimientos, es más difícil que se dé un coscorrón contra el suelo y se puede quitar la "Parcelita". Ahora se saldrá de su colchoneta y querrá explorarlo todo, ¡fantástico! Eso quiere decir que la práctica de movimiento libre le ha dado la confianza y destreza necesaria para ello. ¿Y después del gateo?

Mimaar también ha pensado en las siguientes etapas de los peques, diseñando otros complementos que siguen transformado el Enrollagateo pasada la fase del gateo. Una cabaña, un gran lienzo coloreable y borrable en lavadora, una gran cuidad de carreteras para jugar con cochecitos o un gran abecedario para aprender las letras, son algunas de sus propuestas para seguir reciclando la colchoneta con el paso de los años.

Sobre Mimaar

Aurora, gerente y creadora de Mimaar, con su historia personal define a la perfección lo que es Mimaar:

"Con la llegada de mi primer hijo, Marcos en 2017, nos encontramos con un bebé inquieto, que pedía suelo a todas horas y con muchas ganas de explorar todos los terrenos, dentro y fuera de casa.

Observamos en el mercado una carencia; todas las colchonetas de juego y gateo que encontrábamos eran; laboriosas en montaje y desmontaje, complicadas de transportar, pesadas, pequeñas, difícil higiene, no aptas para exteriores…

Y sobre todo me asombraba la cantidad de productos que tuve que comprar y lo rápido que tenía que dejar de usarlo para pasar al siguiente.

El Enrollagateo surgió de la necesidad de cubrir todas esas carencias y además poder reciclar la colchoneta y transformarla para nuevos usos, en lugar de comprar nuevos productos para cada nuevo uso que mi bebé necesitaba por su propio desarrollo. Por ejemplo, al crear la Parcelita lo hicimos pensando en que pudiera ser usada en el futuro como barrera de cama.

Así que nos pusimos manos a la costura para poner remedio a todas esas carencias.

Desde entonces nos hemos dedicado a perfeccionar el Enrollagateo, darlo a conocer y ampliar el catálogo con complementos evolutivos que se adaptan a cada etapa de desarrollo de nuestros peques"

