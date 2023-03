Descubrir una nueva manera de viajar con Weyeboo Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 13:30 h (CET) Viajar por el mundo es uno de los placeres de la vida y una gran oportunidad para descubrir nuevas culturas, gastronomía, gente y enriquecerse como persona. Sin embargo, hay muchas formas diferentes de viajar, se puede contratar un paquete vacacional, que lleve al viajero por lugares promocionados por una agencia, viendo las zonas “turísticas”; o se puede viajar de la mano de quienes habitan ese destino y conocer cómo es realmente la ciudad, sin maquillajes ni filtros, convirtiendo ese viaje en algo totalmente personalizado y único.

Huir del turismo de masas superficial, para conocer de forma artesanal todos los secretos de las ciudades, ahora es posible. Con Weyeboo, el viajero formará parte de una comunidad internacional de viajeros y nativos. En cualquier parte del mundo podrá conocer los rincones más interesantes, auténticos y autóctonos a través de sus nativos. Gracias a Weyeboo, ninguna otra persona tendrá las mismas fotos ni disfrutará de los mismos eventos.

Weyeboo localiza el nativo que el viajero necesita Weyeboo es una startup que nace en Girona en 2022. La idea de su fundador, Jaume Paretas, es “tener un amigo en cualquier lugar del mundo, al que visitar”. Gracias a esta aplicación, disponible tanto para Android como para iOS, esa persona, familia o amigos podrá filtrar por localización, idiomas o intereses para encontrar a ese grupo que le sea más afín y que le permita descubrir ese destino desde otra perspectiva. El objetivo no es solo salir de lo que todos los turistas visitan, es contactar con gente autóctona que puedan recomendar sitios especiales de su ciudad e incluso socializar, compartir y conocer en persona a esa gente local para que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Conocer el lugar y su gente.

Los usuarios podrán disfrutar, por ejemplo, de la forma en que una ciudad o barrio específico celebra los días de Carnaval o alguna fiesta especial de la zona. Esta app no solo está pensada para nativos, sino también para servicios, convirtiéndose así en una app integral que incluye todo lo que cualquier viajero pueda necesitar: alojamientos, alquiler de vehículos, guías turísticos, restaurantes, reservas rápidas y seguras, ya que se ofrece un contacto directo con los establecimientos mediante el chat propio de Weyeboo.

Quizás la mejor comida no se encuentra en el restaurante más reconocido del centro de la capital. Quizás la celebración religiosa más colorida no esté en la catedral de una ciudad. Es aquí donde el nativo mostrará al viajero un nuevo mundo dentro de su propia ciudad.

Weyeboo y los negocios que viven del turismo Con esta app intuitiva, fácil y divertida, los establecimientos hoteleros, restaurantes, museos o negocios de artesanías, entre otros, pueden incrementar sus ventas y llegar a un público mucho más amplio. No solamente se inclina hacia los negocios típicos, sino que también conecta con otros más desconocidos o que aún no están relacionados con el turismo receptivo.

La aplicación permite a cualquier usuario que lo desee, convertirse en embajador de su ciudad, ofreciéndose como nativo. Es una gran oportunidad para hacer amigos de otras nacionalidades y conocer y aprender sobre nuevas culturas e idiomas. A diferencia de otras aplicaciones, en Weyeboo los nativos no tienen ninguna obligación para con los viajeros.

Weyeboo estará disponible a partir del mes de abril del año 2023 y será gratuita para todos los usuarios. Weyeboo quiere ser la nueva e innovadora herramienta para todos los amantes de los viajes.

