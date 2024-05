Los medios de comunicación rebosan historias exitosas sobre personas que se convirtieron en millonarios después de comprar Bitcoins. Pero también hay demasiadas historias aterradoras sobre personas que perdieron el acceso a sus Bitcoins y, consecuentemente, la oportunidad de enriquecerse. Comúnmente, los usuarios no pueden acceder a sus Bitcoins debido a contraseñas olvidadas, hardware comprometido y otras circunstancias desafortunadas.

Según los hallazgos de Cane Island Alternative Advisors, una empresa de asesoramiento en inversiones, el número de Bitcoins perdidos actualmente supera los 6 millones de monedas. Timothy Peterson, gerente de la empresa, afirma que de los 19.3 millones de BTC extraídos, solo 13.3 millones son accesibles. Esto significa que más del 31% de la oferta actual de Bitcoin está fuera del alcance.

La pregunta explorada en este artículo es si los Bitcoins perdidos pueden ser rescatados de su trampa.

¿Qué es un Bitcoin perdido?

Un Bitcoin perdido es una unidad de la moneda digital a la que el propietario no puede acceder, localizar o gastar. Al igual que otros activos digitales, los Bitcoins se almacenan en diferentes tipos de billeteras criptográficas, incluidas soluciones de almacenamiento de software, hardware, custodia y no custodia. Aunque algunos productos de billetera pueden ser más seguros que otros, siempre existe el riesgo de perder el acceso a los Bitcoins.

Cuando un Bitcoin se pierde por completo, se vuelve irretrievable. A veces, los Bitcoins pueden considerarse parcialmente perdidos cuando, por ejemplo, se transfieren a la dirección incorrecta de la billetera. En tal caso, teóricamente se pueden recuperar los Bitcoins perdidos si el destinatario de la transferencia incorrecta está dispuesto a devolverlos.

Una pérdida completa de Bitcoins ocurre cuando las claves privadas asociadas con los Bitcoins son permanentemente inaccesibles o destruidas, típicamente debido a cosas como perder una billetera de hardware, olvidar contraseñas o daño físico a los dispositivos de almacenamiento.

El aumento en los casos de Bitcoins perdidos ha estado estrechamente relacionado con el auge de la industria de las criptomonedas en 2021. A medida que aumentaba el valor de Bitcoin, los inversores tempranos que inicialmente adquirieron la criptomoneda a precios bajos luchaban para rastrear sus tenencias. Esta tendencia muestra las cantidades sustanciales de Bitcoin que se han vuelto inaccesibles o perdidas a medida que su valor se disparaba con el tiempo.

¿Cómo pierden los usuarios sus Bitcoins?

Hay varias razones por las que las personas terminan perdiendo sus preciadas monedas BTC:

Carteras inaccesibles. En los primeros días, algunos mineros y propietarios almacenaban sus Bitcoins en carteras a las que ya no pueden acceder. ¿Por qué? Contraseñas perdidas, hardware dañado, lo que sea. Es como perder la llave de un cofre del tesoro. Consejo: ¡mantén segura tu frase semilla!

Claves privadas destruidas. Pierde la clave, pierde el Bitcoin. Así de simple. Tu clave privada es tu boleto a tus monedas.

Negligencia. ¡Ups! Algunas personas eliminan accidentalmente carteras o tiran antiguos discos duros con Bitcoins guardados en su interior. Revisa dos veces antes de borrar cosas de tus dispositivos.

Monedas quemadas. Algunas personas eliminan intencionalmente Bitcoins de circulación enviándolos a direcciones sin claves privadas conocidas.

Contraseñas olvidadas y fallas de hardware. Ocurra más a menudo de lo que piensas. Contraseñas olvidadas o hardware que de repente falla pueden dejarte fuera de tus valiosas monedas digitales.

Casos reales de Bitcoins perdidos

Ha habido numerosos casos de Bitcoins perdidos debido a contraseñas olvidadas, carteras de hardware perdidas y otras razones. Algunas historias de Bitcoins perdidos para siempre han llegado a los periódicos.

James Howells perdió 7,500 BTC cuando desechó su disco duro en 2013, sin darse cuenta del valor de sus bitcoins hasta 2017. A pesar de los esfuerzos por recuperar el disco duro de un vertedero, las monedas permanecen perdidas para siempre.

Stefan Thomas ganó 7,002 BTC en un concurso en 2011 pero encriptó las claves de su billetera y olvidó la frase de paso. A pesar de múltiples intentos de recuperar la contraseña, Thomas enfrentaba la posibilidad de perder su fortuna en criptomonedas para siempre.

Gerald Cotten, fundador de QuadrigaCX, falleció inesperadamente en 2018, dejando más de $215 millones en criptomonedas inaccesibles ya que era el único con las frases de paso y claves privadas de los fondos. El caso se convirtió en un problema complejo ya que nadie pudo desbloquear los activos criptográficos, enfatizando la necesidad de acceso seguro a la riqueza digital.

Gabriel Abed, un primer usuario de bitcoin, perdió 800 bitcoins cuando un colega reformateó accidentalmente el disco duro de su computadora portátil que contenía la clave privada de su billetera. Este incidente sirve como una historia preventiva sobre la importancia de respaldar datos y proteger activos digitales.

¿Cómo recuperar los bitcoins perdidos?

Hoy en día, las personas son conscientes del valor del Bitcoin y toman medidas adecuadas para proteger sus activos y garantizar que sus monedas nunca se pierdan. Sin embargo, los primeros entusiastas que compraron o minaron BTC hace una década a menudo descuidaban sus carteras digitales porque nunca esperaban que la moneda virtual se convirtiera en algo tan valioso. Ahora, con un solo BTC costando decenas de miles de dólares, recuperar solo unas pocas monedas puede resultar en ganancias financieras sustanciales.

Existen formas de recuperar monedas BTC tanto de exchanges como de carteras.

Si tus bitcoins se pierden en un exchange, el primer paso es contactar inmediatamente al servicio de atención al cliente del exchange. Proporciónales toda la información relevante sobre la transacción, incluido la cantidad de bitcoins perdidos, la fecha y hora de la transacción, y cualquier otro detalle que pueda ayudarles a investigar el problema.

Si compras criptomonedas en Changelly u otros exchanges de criptoestablecidos, la plataforma suele tener sólidas medidas de seguridad para evitar transacciones no autorizadas, por lo que pueden ayudarte a recuperar tus monedas perdidas. En algunos casos, incluso pueden reembolsarte los fondos perdidos.

Si tus bitcoins se pierden de una billetera, el proceso de recuperación puede ser más desafiante. Revisa el historial de transacciones en tu billetera para ver si los bitcoins se enviaron a una dirección diferente. Si los enviaste accidentalmente a la dirección equivocada, contacta al propietario de esa dirección y pídele que devuelva los bitcoins.

Si tus bitcoins fueron robados debido a una violación de seguridad o piratería, debes informar el incidente a las autoridades y buscar ayuda de un experto en ciberseguridad profesional. Ellos pueden rastrear las transacciones y ayudarte a recuperar tus bitcoins perdidos.

Cómo prevenir que los Bitcoins se pierdan

Utiliza una billetera confiable: Elige una billetera de criptomonedas reputada con opciones de respaldo para asegurar tus bitcoins.

Respaldar tu billetera: Haz copias de seguridad regularmente de las claves privadas o frase semilla de tu billetera en un lugar seguro.

Habilita la autenticación de dos factores (2FA): Añade una capa adicional de seguridad a tu billetera habilitando el 2FA.

Mantén actualizado el software: Asegúrate de que el software de tu billetera y cualquier aplicación relacionada estén actualizados para evitar vulnerabilidades.

Ten cuidado con las estafas de phishing: Evita hacer clic en enlaces sospechosos o proporcionar información personal para prevenir el acceso no autorizado a tus bitcoins.

Verifica las direcciones de los destinatarios: Doble verifica la dirección de Bitcoin del destinatario antes de enviar cualquier transacción para prevenir enviar fondos a la dirección equivocada.

Usa billeteras de hardware: Considera usar una billetera de hardware para una mayor seguridad, ya que son menos susceptibles a hacking en comparación con las billeteras en línea.

Recuerda: ten cuidado con las estafas de criptomonedas que afirman recuperar Bitcoins perdidos. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Siempre ejerce cautela y realiza una investigación exhaustiva antes de confiar en cualquier servicio que afirme recuperar fondos perdidos.