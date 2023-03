Los grandes tenedores de viviendas utilizan gestoras expertas Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 11:21 h (CET) Un gran tenedor de viviendas es conocido en España como una persona física o jurídica titular de una cantidad significativa de inmuebles (10 o más según las normas españolas establecidas).

En este número de inmuebles, no están incluidos los garajes o trasteros. Además, también se denomina de esta forma a una persona o empresa que posee una superficie construida de más de 1.500 m², de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2022.

En este contexto, la empresa DFLAT Madrid, especializada en servicios de alojamiento, ofrece a este tipo de propietarios una gestora de viviendas para que puedan invertir en Madrid, al mismo tiempo que ahorran tiempo y dinero.

¿Por qué es importante para un gran tenedor contar con una buena gestora de viviendas? Las gestoras de viviendas son empresas compuestas por profesionales con años de experiencia en la explotación de activos, sus clientes inquilinos incluyen grandes empresas, multinacionales, embajadas, escuelas de negocio y, en general, expatriados o desplazados de empresas de prestigio. Por tanto, están capacitados para ayudar a los grandes tenedores a maximizar los ingresos en el alquiler o venta de sus propiedades.

Pese a los costes de gestión, una gestora baja los gastos de explotación, mantenimiento, impagos, reclamaciones, riesgos de okupación, etc. Además, y debido al flujo de inversores y vendedores que pasan por sus puertas, identifican oportunidades de venta, compra y de puesta en rentabilidad.

El objetivo principal siempre es realizar una gestión óptima de los ingresos de sus clientes para que puedan conseguir mejores resultados y lograr aumentar el valor de venta.

Además, las gestoras también tienen experiencia y pueden asesorar a un gran tenedor de viviendas en el diseño, funcionalidad y correcta reforma de sus inmuebles para que puedan incrementar su rentabilidad y su valor. Algunas gestoras incluso ofrecen soluciones de búsqueda y selección de inquilinos para evitar a los propietarios problemas de impago o daño en sus propiedades, pero son muy pocas las especializadas en el alquiler a expatriados, profesionales y menos aún las que están libres de incidencias importantes.

DFLAT Madrid cuenta con grandes tenedores de viviendas y ayuda a particulares a aumentar su facturación y a hacer crecer su negocio. De esta manera, los inversores repiten hasta convertirse en grandes tenedores en Madrid.

La ayuda a los grandes tenedores de DFLAT El equipo de DFLAT Madrid se dedica a orientar a las personas y empresas a localizar los clientes de mayor pago de renta y menor riesgo y, posteriormente, a invertir en viviendas en Madrid con base en una planificación del alquiler altamente rentable.

Hoy en día, más de 450 viviendas en las que se incluyen grandes tenedores de inmuebles se encuentran trabajando con DFLAT Madrid.

Entre las ventajas es importante mencionar: la mejora de la producción, anulación de impagos e incidencias jurídicas, revalorización de las rentas por encima del IPC de manera legal, explotación en temporada y mejoras de los valores de renta y valor de venta de una vivienda o la eliminación de errores de funcionalidad y diseño en las viviendas.

La experiencia permite aportar al cliente datos claves como el tipo de activo, tipo de explotación y zonas de interés que maximizan la inversión, ayudando a sus clientes a que su piso destaque de la competencia.

Con las nuevas tecnologías, los servicios de gestoría inmobiliaria profesional ya están disponibles para particulares y no solo para los grandes propietarios de viviendas.

