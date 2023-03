Repara tu Deuda Abogados cancela 352.152€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae miércoles, 15 de marzo de 2023, 09:03 h (CET) El exonerado cerró un negocio de telefonía. Luego fue encadenando una serie de trabajos temporales y a tiempo parcial Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Sabadell (Barcelona). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Antoni Ballarin, que había acumulado una deuda de 352.152 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

El exonerado asegura que se encuentra "bastante más tranquilo". Una vez que ha conocido los satisfactorios resultados de su proceso, diría a otras personas "que lo intenten porque vale la pena. Recomiendo que trabajen con vosotros", añade. VER VIDEO

Los hechos que provocaron la insolvencia de Antonio Ballarin provienen del sobreendeudamiento contraído con las entidades bancarias al contratar préstamos para financiar la apertura de una tienda de telefonía. Durante el primer año, el negocio obtuvo suficientes ingresos para cubrir todos los gastos que generaba la propia tienda y también sus gastos personales. Poco a poco, las ventas fueron bajando hasta el punto de tener que cerrar. Posteriormente vivió una inestabilidad laboral, encontrando sólo empleos temporales y con jornadas parciales.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en aprobar la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas. De esta forma se cumplía la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. Hace escasos meses se ha producido una reforma de esta legislación que pretende agilizar aún más este procedimiento".

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fue creado en septiembre del año 2015, a muchas personas en situación de sobreendeudamiento que no sabían dónde acudir para reactivarse en la vida económica. El despacho de abogados realiza a las personas interesadas un análisis previo gratuito para ver si cumplen los requisitos para acogerse a la ley de segunda oportunidad. Hasta la fecha, ha logrado superar la cifra de 130 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de todas las comunidades autónomas de España.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos al permitirles quedar exonerados de sus deudas siempre que se demuestre que han actuado de buena fe, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que sirve para reducir aún más los costes del procedimiento y permite un control total, así como que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.

