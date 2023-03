El futuro del mundo legal: Women in the Legal World y The Valley Digital Business School aúnan esfuerzos para impulsar el futuro del sector legal Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 18:03 h (CET) Ambas entidades han presentado el proyecto en un evento que ha contado con la ponencia de David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft, sobre IA generativa y conversacional. La elaboración del nuevo Rethink Legal X.0 será clave para conocer las posibilidades del sector y los retos a los que se enfrentará en el futuro gracias a las tecnologías disruptivas, según expertos de The Valley El lunes 13 de marzo Women in Legal World y The Valley han presentado su proyecto común para cuyo objetivo es capacitar a los profesionales del sector legal del futuro. Para ello, han visto que es necesario vislumbrar cuales van a ser esos posibles futuros, lo que dará lugar a un informe Rethink Legal X.0 sobre el futuro del sector.

Este proyecto ha sido impulsado por el equipo de Innovador@s de WLW formado por: María M. Pardo de Vera, abogada experta en privacidad y socia en Privacidad, IT y Cumplimiento de HELAS, Teresa Parada Cano-Lasso, Legal Advisor Manager en Heineken España, Sara Molina - Deloitte, Laia Moncosi -Lawyers for Projects, Ana Alpera- Amazon, Ana Buitrago - Amazon, Escarlata Gutierrez Mayo y Esther Muñoz – Deloitte con el apoyo de la Comisión de Tecnología de WLW. Además, ha sido coordinado juntamente con la Comisión de Talento liderada por Paula Fuentes.

Las tecnologías como la computación cuántica, inteligencia artificial, inteligencia cognitiva, blockchain, web 3.0, machine learning, deep learning, 3d printing, bioprinting, biotecnología, nanotecnología, neurocomputación, realidad virtual, realidad aumentada, tienen la capacidad exponencial de provocar la disrupción de diferentes sectores, y el sector legal no será menos ya que la presencia de la tecnología es fundamental para su evolución.

En este sentido, expertos destacan la aparición, cada vez más frecuente, de nuevos conceptos como criptosociedad, criptoestado, smartcities, smartenergy, life as service, etc. que suponen un reto para la capacidad cognitiva de todos aquellos que se enfrentan a ellos, incluida la dimensión legal.

Sabiendo que el 80% de las empresas de dentro de 10 años hoy no existen, lo que representa una gran oportunidad, se ha sumado al espíritu inquieto del equipo de Innovador@s de WLW el ecosistema de innovación y tendencias digitales de THE VALLEY, para trabajar en dos ejes: vislumbrar los posibles futuros del sector legal mediante la elaboración de un Rethink del sector y capacitar a los agentes del sector legal en las nuevas habilidades. Porque la tecnología lo permite, pero las personas lo consiguen.

El evento ha contado con la intervención de David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft para hablar de "Inteligencia artificial generativa y conversacional". Además, entre los asistentes han destacado Juan Riego Vila General Counsel & Board Secretary Carrefour España; Marta Campomanes secretaria del Consejo, directora de Cumplimiento y Auditoría Interna en EMT Madrid. Asimismo, al finalizar han podido comprobar de primera mano cómo las tecnologías disruptivas ya están cambiando otros sectores como el retail, gracias al itinerario Metashopping, la compra como un viaje de The Place, el espacio de innovación de The Valley.

