Tecnología al por mayor: la clave de los pequeños comercios para sobrevivir en el mercado digital

Ningún sector del comercio escapa a una realidad: las grandes plataformas de comercio electrónico acaparan la mayor parte del mercado a día de hoy. Pequeños comercios minoristas buscan el modo de sobrevivir con soluciones que van desde las fórmulas tradicionales hasta las novedosas, a fin de evitar lo que va camino de convertirse en monopolio.

En ese contexto, el dropshipping emerge como una herramienta útil para emprendedores. Su modelo de negocio promueve la sinergia entre proveedores mayoristas, también hostigados, y pequeños comercios que juegan la baza de la cercanía.

El reto de competir con los "grandes"

El crecimiento de las grandes plataformas ha sido imparable. Su propuesta de envíos rápidos, precios muy competitivos y amplitud casi inabarcable de catálogo ha cambiado para siempre las reglas del juego. Por mucho que se intente fomentar el consumo de cercanía bajo el filtro de la cercanía y lo de “toda la vida”, el consumidor se percibe como ahorrador forzoso: tiene que buscar necesariamente lo que le reporte ventajas, como el buen precio.

La baza que sí juega el pequeño comercio es la del trato personalizado y cercano que genera confianza. Pero, por lo general, no es suficiente ante la presión logística, la necesidad de mantener un stock amplio y actualizado y la dificultad de competir con la aparente omnipresencia online de las grandes plataformas.

Así ayuda el dropshipping a competir

Una alternativa que se erige como eficaz para mantenerse en el mercado es la del dropshipping. Solventa algunos de los problemas que enfrenta el comercio minorista sin asumir grandes riesgos.

Poca presentación necesita este modelo de negocio a estas alturas: un minorista de comercio electrónico vende productos sin tener que almacenarlos, gestionarlos o enviarlos físicamente. El cliente compra a través de la web, el minorista realiza la gestión y el proveedor mayorista lo envía al cliente directamente.

Entre los sectores en los que el sistema se ha demostrado funcional y ventajoso está la informática, ya que el ritmo de actualización de productos que se demanda es elevado y mantener un stock necesariamente alto genera complicaciones. Un Mayorista de informática como Depau, con experiencia y capacidad logística es Depau, que ofrece tiempos de entrega competitivos, atención personalizada y un trato profesional con el que se adaptan a las exigencias del mercado.

Ventajas, siempre que se elija bien

El dropshipping aplicado al sector tecnológico aporta beneficios operativos y ventajas estratégicas a largo plazo. En primer lugar, por la diversificación de catálogo que permite en muy poco tiempo sin que invertir dinero ni esfuerzos de gestión.

Siguiendo con el ejemplo de Depau, dispone de un stock de más de 11.000 referencias que se actualizan a diario. Abarca 13 categorías distintas de productos, a los que suma los reacondicionados, incluyendo portátiles, teléfonos, consolas, periféricos y hogar y electrodomésticos. Además, trabaja de manera directa con primeras marcas, por lo que es capaz de ofrecer precios competitivos. De esta forma, el cliente final sale beneficiado del modelo y no se ve forzado a recurrir únicamente a las grandes plataformas y cadenas.

Eso sí, para que el modelo funcione, es necesario que los responsables de comercios minoristas elijan muy bien a su proveedor de dropshipping. Además de buscar la variedad y la calidad de los productos, debe asegurarse de que registra unos plazos de envío y entrega acordes, tiene una política de devoluciones eficaz, tiene un sistema probado de gestión de garantías y flexibilidad en las opciones de pago. Proveedores que ofrecen financiación hasta en 60 días facilitan los trámites.

Otro requisito importante que exigir al proveedor de dropshipping es un buen servicio al cliente. El consumidor final hará responsable de la experiencia a la tienda online en la que adquirió el producto, para bien o para mal, aunque los posibles contratiempos sean atribuibles al proveedor y no a comercio minorista directamente. Por eso es tan conveniente elegir un distribuidor de dropshipping que proporcione un buen servicio al cliente y ofrezca respuestas rápidas. Depau, siguiendo con el ejemplo, cuenta con un equipo humano de 150 personas y 30 años de experiencia tratando directamente con las tiendas, unas credenciales a tener en cuenta.

En definitiva, el dropshipping se presenta como una herramienta eficaz para ofrecer más productos a mejores precios al cliente final del comercio minorista, sin necesidad de hacer grandes inversiones y aumentando su competitividad. Para que la sinergia depare ventajas, es importante elegir proveedor de dropshipping que ofrezca garantías.