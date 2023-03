Conseguir alquiler en Madrid, de la mano de House XXI Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 19:37 h (CET) Alquilar una vivienda es cada vez más difícil para la mayoría de las personas que viven en España, teniendo en cuenta el aumento registrado en los precios de los alquileres, los cuales evidencian un incremento interanual del 3,4 %. En este contexto, el precio del alquiler en Madrid es de 16,6 euros por metro cuadrado, lo que la transforma en la segunda región del país más cara para vivir. Por tal razón, la agencia inmobiliaria House XXI ofrece a sus clientes un asesoramiento personalizado para encontrar el inmueble que mejor se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto, en el menor tiempo posible.

¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario en Madrid? Con el stock de pisos en alquiler más bajo desde la pandemia, el precio del alquiler en Madrid se ha ubicado en torno a los 16,6 euros por metro cuadrado. En este aspecto, la oferta de viviendas en alquiler ha alcanzado sus cifras más bajas durante los últimos meses de 2022, con apenas el 1,51 % de inmuebles disponibles en el mercado en el mes de diciembre.

Esta situación podría estar vinculada, entre otras cuestiones, a la baja de las rentas durante el período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2021, cuando el stock de viviendas en alquiler superó el 3 %, suponiendo un descenso de los precios del 11,7 % interanual. No obstante, desde que la oferta de pisos de alquiler bajó en enero de 2022, los precios subieron un 8 %, por lo que encontrar una propiedad en Madrid que se adecúe al presupuesto y a los requerimientos particulares de los inquilinos es cada vez más difícil si no se cuenta con la ayuda de un experto en el sector.

Conseguir alquiler en Madrid, de la mano de House XXI Con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario en la Comunidad de Madrid, House XXI es una agencia inmobiliaria que ofrece un servicio exclusivo y personalizado a cada cliente, con el objetivo de ayudarlos durante todo el proceso de alquiler de viviendas. Para ello, la firma no solo cuenta con un equipo de agentes cualificados, sino que brinda asesoramiento en materia fiscal y financiera para velar por los derechos de los inquilinos.

En este sentido, esta inmobiliaria puede guiar a los jóvenes menores de 35 años para acceder al plan de Mi Primera Vivienda, el cual ha sido puesto en marcha por la Comunidad de Madrid para ayudar a esa franja de la sociedad a conseguir su primer hogar.

Con más de 500 propiedades vendidas, 700 pisos alquilados y más de 2.000 clientes satisfechos, House XXI es una de las mejores alternativas en el momento de encontrar un alquiler en Madrid.

