Haier presenta su nueva serie doméstica GEOS-R para este 2023 Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 13:27 h (CET) Grupo Aplus incorpora el nuevo modelo de Haier tras un 2022 con un fuerte crecimiento de la marca en España Haier lanza su nuevo modelo doméstico tipo split para este 2023, un equipo completo de una marca en constante expansión gracias a su gran funcionamiento y un precio perfectamente adaptado al mercado. De diseño elegante y moderno, con altas prestaciones y bajo consumo.

El aire acondicionado Haier GEOS-R viene con un diseño especialmente cuidado, tanto por dentro como por fuera. Incorpora flujo de aire Coanda lo cual genera un plus de confort a la hora de climatizar una estancia.

Con una eficiencia energética A++, se trata de un aire acondicionado de bajo consumo con un rendimiento excepcional. Además, cuenta con la función Self-Clean (autolimpieza) que limpia y seca la parte interna de la unidad interior del aire acondicionado, de este modo, se asegura mantener en óptimas condiciones la pureza del aire en su hogar.

Este nuevo modelo bajo en sonoridad también cuenta con control por WIFI integrado, lo cual permitirá controlar el equipo desde cualquier Smartphone o Tablet, aportando un plus en confort y ahorro. El control WIFI de Haier es uno de los más sencillos de utilizar y completos del mercado.

Pero Haier no solo se ha centrado en mejorar su sistema interno, con el GEOS-R se ha trabajado en un diseño moderno y minimalista que sigue la tendencia del mercado. Con un aspecto más compacto que ayuda a su instalación y encaja mejor con las líneas de tendencia en interiores. Viene en blanco mate, dejando atrás los colores en brillo que están quedando anticuados y combina mejor con los diseños más modernos y actuales de las viviendas.

Grupo Aplus incorpora en su catálogo el aire acondicionado Haier GEOS-R con grandes expectativas de ventas por sus prestaciones y bajo consumo, su diseño avanzado y por un precio altamente competitivo.

