Las 'Bodas de Oro' de Alejandra Salazar. La madrileña sigue haciendo historia en el pádel y en el deporte femenino La sonrisa del pádel, a sus 37 años, sigue luchando por liderar el ranking mundial y por seguir acumulando récords Redacción @DiarioSigloXXI martes, 14 de marzo de 2023, 10:55 h (CET)

Alejandra Salazar sigue haciendo historia en el pádel y en el deporte femenino. La madrileña sumó su título número 50 (las ''bodas de oro'') de World Padel Tour el pasado domingo tras proclamarse campeona junto a su compañera, Gemma Triay, en el primer torneo oficial del cuadro femenino en tierras argentinas, el Open de La Rioja.



Con este triunfo, Ale Salazar ocupa la primera posición en el ranking de títulos conquistados, siendo Gemma Triay (33) la segunda y Mapi y Majo Sánchez Alayeto (32) las que completen el podio. La jugadora no deja de acumular récords, y es que el año pasado ya logró grabar su nombre en la historia del pádel femenino tras conquistar 12 títulos en una misma temporada, algo inédito hasta entonces. Y ahora… ahora esto.

50 títulos acumulados en sus vitrinas sumados a la sensación, que al menos yo tengo, de que esto no va a parar aquí. Es el segundo torneo de la temporada y ya ha saboreado otra victoria y posiblemente una de las más especiales ante más de 13.000 espectadores en el Superdomo de Argentina.

Desde su primer título con Iciar Montes como pareja allá por 2013 en Valencia, una de las ciudades donde más trofeos ha levantado (empatada a 5 con su Madrid), Alejandra Salazar ha saboreado el número 1 del mundo hasta en tres ocasiones: 2016 con Marta Marrero, 2021 y 2022 con Gemma Triay. Sin olvidarnos del 2009 donde lideró Padel Pro Tour junto a Carolina Navarro.

Los títulos de Alejandra Salazar en World Padel Tour son los siguientes: 2013 – 2014: 5 títulos con Iciar Montes.

2015 – 2018: 16 títulos con Marta Marrero.

2019 - 2020: 8 títulos con Ari Sánchez.

2021-2023: 21 títulos con Gemma Triay.

Tiene más mérito aún, hablar de estos números teniendo en cuenta que en 2017 se perdió gran parte de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior en la pista Central de la Plaza Mayor de Valladolid. Y no era la primera vez, en 2008 tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno, y una año más tarde, la ''fierita'' se proclamó número 1.

Además, tal y como nos contó ella misma en la entrevista del año pasado, la miocarditis que le diagnosticaron en 2013 podría haber sido el fin de su carrera, pero por suerte para el deporte español en general y el pádel femenino en particular, no fue así.

La sonrisa del pádel, a sus 37 años, sigue luchando por liderar el ranking mundial y por seguir acumulando récords. La ''bandejandra'' ha hecho historia, y este 2023 solo acaba de empezar... NORMAS DE USO

