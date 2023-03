Especialistas en Psiquiatría Infantil y del Adolescente, del Adulto y Adicciones, en Maisonnave Urban Human Clinic Emprendedores de Hoy lunes, 13 de marzo de 2023, 14:01 h (CET) Especializada en problemas de salud mental en la infancia, adolescencia, adultos y drogodependencias, MUhC es una clínica de referencia en el centro de Alicante.

Psiquiatría es la especialidad médica centrada en el diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas de salud mental, emocional y del comportamiento. En ello, el psiquiatra considera un rango de tratamientos incluyendo varias formas de psicoterapia e intervenciones psicosociales. A diferencia del psicólogo, el psiquiatra está cualificado para evaluar tanto los aspectos físicos como los mentales de los problemas psicológicos y puede considerar y pautar medicación.

La Unidad de Psiquiatría en MUhC está dirigida por el Dr. Francisco Zorrilla quien cursó ocho años de formación clínica, académica y psicoterapéutica en Inglaterra como Psiquiatra General y como Especialista en Psiquiatría Infantil y del Adolescente, una formación que desafortunadamente a día de hoy aún no existe en España.

El Dr. Zorrilla fue Jefe Clínico por un año en un Servicio Público especializado en el déficit de atención, TDA, e hiperactividad, TDAH, y tres años en una Unidad Hospitalaria de Adolescentes dentro de ocho años de trabajo como Psiquiatra Especialista en Niños y Adolescentes en Inglaterra. En los últimos cinco años en España ha trabajado con equipos de psicología como Psiquiatra del Adulto, en servicios especializados en drogodependencias, así como por dos años como Coordinador Médico de un Centro de Día para el tratamiento de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA, Anorexia, Bulimia y Trastorno de Atracón) adquiriendo pericia en la frecuente comorbilidad de caracteres o trastornos de personalidad límite (TLP) , así como el impacto de traumas en la salud mental y el desarrollo de otros tipos de personalidad . Sus más de veinte años de experiencia clínica en equipos multidisciplinares garantizan una atención individualizada a las necesidades, deseos y circunstancias de sus pacientes y familias.

Aspectos generales de Psiquiatría del Adulto, Adicciones y del Niño y del Adolescente Las intervenciones en adultos y en problemas de consumo de drogas, así como con niños, son informadas por el desarrollo del individuo, el inicio del problema y su curso, y las circunstancias sociales. El psiquiatra no es un mero recetador de medicación. Recetar medicación se basa en la evaluación de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las dificultades de salud mental y, por tanto, simultáneamente, la consideración de intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas.

La falta de una evaluación integral, así como otros aspectos como la falta de recursos y, en algunos casos, de formación, puede llevar al sobreuso de mediación lo cual está demostrado científicamente como dañino. Por tanto, la psicoeducación de los pros y contras de la medicación, su uso razonable dentro de la evidencia y ajustes de pautas de mediación son una máxima en la práctica del Dr. Zorrilla.

Todo lo que ofrece el servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil La primera línea de tratamiento en la población infanto-juvenil son siempre las intervenciones psicoterapéuticas. Importante clarificar que estas intervenciones no son “psicología” sino psicoterapia. El psicólogo, cuando trata pacientes, no practica psicología sino psicoterapia para lo cual necesita de formación posgrado para poder ejercitar.

Debido a los progresivos procesos madurativos biológicos y psicológicos y los frecuentes cambios sociales que ocurren al crecer es fundamental una evaluación detallada de los problemas emocionales y de comportamiento de niños y de los adolescentes, minimizando así etiquetas diagnósticas o formulaciones del problema reducidas a una parte de la presentación y, por tanto, el uso de intervenciones psicoterapéuticas y mediación sin abordar el motivo de consulta de una manera global. Por ejemplo, hay una tendencia creciente a diagnosticar y tratar problemas de atención o en las relaciones sociales como un problema neurobiológico cuando otros aspectos psicológicos, sociales o de adaptación subyacen al problema identificado en el colegio o por los familiares.

Coordinación con otros profesionales de la salud y educación, como psicólogos, educadores, otros especialistas médicos, fisioterapeutas, logopedas, etc., maximizan el beneficio de una atención médica especializada.

