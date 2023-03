​Poemas y biografía de la poeta y traductora Venezolana Mariela Cordero Poesía Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 13 de marzo de 2023, 10:32 h (CET) Las jaurías



Cuando pisaste por primera vez el suelo del reino zozobrante olvidaste tus signos heredados. No volviste a elevar los ojos para conjurar al cielo y colmado de carne y tierra eludiste el mapa inaprensible de los astros siempre en éxodo. La antigua religión fue derruida y no se escuchó nunca más el incesante respirar de tu moral sin grietas. Te multiplicaste en el festín de cortaduras y desgarramientos.

Seguiste el curso de las jaurías. Ahora no tienes nombre.

Aprendiz

Para cada día un bautismo de fuego ávidas pruebas y secuelas irrespirables.

Ardes sumido en la lección perpetua y en el pavor sin tregua.

Temes que en el otro territorio sigas siendo aprendiz.

Entregarse

Entregarse como una historia que se derrite exponer la arruga y la cicatriz revelar también la sonrisa contundente del cuerpo dar de beber el agua turbia del corazón.

Entregarse descalzo sin más atavío que el candil de los ojos indomables, puro como quien se entrega a la muerte.

Sobre la autora: Mariela Cordero. Valencia, Venezuela (1985) es abogada, poeta, escritora, traductora y artista visual. Su poesía ha sido publicada en diversas antologías internacionales. Ha recibido algunas distinciones entre ellas: Tercer Premio de Poesía Alejandra Pizarnik Argentina (2014). Primer Premio en el II Concurso Iberoamericano de Poesía Euler Granda, Ecuador (2015). Segundo Premio de Poesía Concorso Letterario Internazionale Bilingüe Tracceperlameta Edizioni, Italia (2015) Premio Micropoemas en castellano del III concurso TRANSPalabr@RTE 2015. Primer Lugar en Concurso Internacional de Poesía #AniversarioPoetasHispanos mención calidad literaria, España (2016). Ha publicado los poemarios: El cuerpo de la duda Editorial Publicarte, Caracas, Venezuela (2013) y Transfigurar es un país que amas (Editorial Dos Islas, Miami, Estados Unidos (2020). Sus poemas se han traducido al hindi, checo, estonio, serbio, shona, uzbeko, rumano, macedonio, coreano, hebreo, bengalí, inglés, árabe, chino, ruso, polaco. Actualmente coordina las secciones #PoesíaVenezolana y #PoetasdelMundo en la Revista Abierta de Poesía Poémame (España). NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mirian Luiza Pereira da Silva: «Una buena bruja tiene como objetivo ayudar a los demás» Entrevista a la autora del libro «De brujas» ​Poemas y biografía de la poeta y traductora Venezolana Mariela Cordero Poesía Agradecimiento y petición Soneto Pocho Poema ​La fuerza y la belleza detrás de la promesa de las letras gallegas Entrevista a Raquel Rodríguez, escritora