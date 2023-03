Mucho Baskonia para el Betis Baloncesto (71-83) Los verdiblancos caen frente al equipo vitoriano, que se llevó el triunfo con cierta facilidad. La próxima jornada, duelo caliente en Manresa Victor Diaz @VictorVictoris3 domingo, 12 de marzo de 2023, 17:44 h (CET) El Betis Baloncesto no ha podido esta tarde ante uno de los grandes de la liga ACB, el Cazoo Baskonia. Los verdiblancos, aunque casi siempre inferiores, aguantaron tres cuartos frente al poderoso equipo vitoriano, pero acabaron sucumbiendo con contundencia.

Por si fuera poco, además Pepe Pozas se retiró lesionado en camilla en el último cuarto y se suma a la lista de bajas que el Betis ha sufrido en la presente campaña. Lista en la que actualmente acompaña a un peso pesado como BJ Johnson, baja más que sensible que se prolongará aún durante varias semanas más.



Todo ello en vísperas del casi decisivo duelo en Manresa, donde el Betis, que se mantiene con sus cinco victorias, se jugará buena parte de sus aspiraciones no solo de escapar del descenso sino también de no llegar a sufrir demasiado.

Por su parte el Baskonia, que hizo valer entre otros factores su espectacular porcentaje en tiros triples (15 de 32, 46%), mitiga en parte su última derrota europea frente al Mónaco y, pegado al Barça, sigue acechando cualquier posible fallo del Real Madrid para intentar asaltar la cabeza de la tabla de la liga ACB.

El primer cuarto tuvo mucho ritmo por parte de ambos equipos, lo que se tradujo en un tanteo bastante alto. El Baskonia ya empezaba a mostrar sus armas exteriores gracias a Dani Díez y a Marinkovic, pero la frescura en ataque del Betis, con Tyson Pérez como estilete ofensivo, le dio la mayor renta a su equipo en todo el primer tiempo (14-8, min 5).

Ventaja que los vitorianos enjugaron en un pis pas y, cómo no, desde el triple, gracias a Heidegger y a Kurucs. Aunque la iniciativa en este primer parcial siguió correspondiendo al Betis, siempre dentro de la igualdad.

Jean Montero, tras sus 28 puntos de hace una semana en Lugo, fue quien cogió por momentos las riendas anotadoras de los locales. El joven dominicano, cedido por el Gran Canaria, combina la inspiración junto a ciertos momentos de precipitación en sus decisiones, normal hasta cierto punto por sus 19 años.

Un triple suyo y una canasta de Paseckics ccolocaron el 26-21 antes de la canasta postrera de Kotsar, quien comenzó el segundo cuarto siendo una pesadilla en la zona verdiblanca. Una canasta suya y un 2+1 por su parte constituyeron el inicio de un segundo parcial que fue muy diferente al primero.

Porque el Baskonia empezó a apretar un poco en defensa, y ahí el Betis se las vio y se las deseó hasta llegar a anotar solamente 14 puntos en los segundos diez minutos. En ataque no sólo aportaba Kotsar, también Giedraitis con sus canastas en la zona; y, por supuesto, el triple (9 de 18 al descanso).

Howard estuvo bien tranquilito durante la primera mitad, aunque suyo fue el 3+1 que inició el despegue de su equipo (28-32, min 12). Costello y Díez, por fuera, hicieron que el Baskonia llegara a la decena de puntos de renta, superada con dos tiros libres de Raieste (34-46, min 18). Y rondando esos diez puntos quedaron los de Peñarroya al descanso, después de que Kurucs, a escasamente dos segundos del final, anotara el noveno triple del Baskonia (40-49, min 20).

Baskonia parecía que despegaría a la vuelta de vestuarios, sobre todo porque Howard despertó momentáneamente de su letargo "enchufando" dos triples que, junto a la labor en la zona de Enoch, le daban trece puntos de renta a su equipo (46-59).

Pero el Betis todavía no se vino abajo. Tyson Pérez, con un triple y un matazo candidato a mejor jugada de la jornada, y Jean Montero mantuvieron el marcador vivo (58-63) al final del tercer cuarto. Aunque poco más aguantaron los locales. De entrada en el último parcial, dos triples seguidos de Costello, combinados con la lesión de Pozas, supusieron el "crochet" definitivo a las aspiraciones de esta tarde en verdiblanco (58-69).

La baja de Pozas, que se tuvo que retirar en camilla con una pinta bastante mala, se une a la de BJ Johnson, al que aún le restan varias semanas en el dique seco. Malos augurios para la casi final de la próxima jornada en el Nou Congost.

Los de Peñarroya, por su parte, seguían a lo suyo ante un rival que tardó más de cinco minutos en inaugurar su tanteo en el último cuarto, y no tuvieron problemas para llevarse a la bella capital de Euskadi una victoria que endulza un tanto la derrota de hace un par de días en la Euroliga frente al Mónaco.

71- BETIS BALONCESTO: Gray (10), Bertans (3), Cvetkovic (7), Tyson Pérez (20), Gerun (6) -cinco inicial-, Pozas (5), Montero (14), Báez (-), Almazán (-), Maronka (3) y Paseckics (3). 83- CAZOO BASKONIA: Heidegger (5), Marinkovic (11), Kurucs (8), Díez (6), Enoch (10) -cinco inicial-, Raieste (4), Howard (10), Thompson (3), Kotsar (8), Costello (10) y Giedraitis (8). PARCIALES: 26-23, 14-26, 18-14 y 13-20. ÁRBITROS: Jiménez, Torres y Zamorano. INCIDENCIAS: 22ª jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 4837 espectadores. NORMAS DE USO

