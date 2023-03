LMI College, el colegio internacional con pase a las mejores universidades del mundo Comunicae viernes, 10 de marzo de 2023, 16:06 h (CET) Limitless Minds International College (LMI), un colegio internacional inclusivo y familiar de referencia en Madrid LMI College ha llegado para quedarse, y con tan solo pocos años desde su creación, se ha convertido en una institución líder en educación británica e internacional en Madrid gracias a su enfoque innovador, inclusivo y vanguardista.

"Si estás buscando una educación de calidad que prepare a tus hijos para el éxito académico y profesional, Limitless Minds International College (LMI), es la elección correcta, ya que su currículum académico proporciona a sus estudiantes las herramientas y habilidades necesarias para tener éxito en sus carreras y en sus vidas personales, preparándolos para el éxito académico y profesional; en definitiva, rompiendo todos los moldes mediante una búsqueda del desarrollo del alumno a todos los niveles. Su currículum académico se complementa con una educación práctica de calidad que se centra en la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula en situaciones del mundo real, preparando al estudiante y formándolo en su día a día y de cara al futuro para los retos de un mercado laboral cada vez más exigente".

Sus programas educativos son variados e inclusivos y gracias a su claustro docente, integrado por profesores graduados de los sistemas de enseñanza internacionales, asesores pedagógicos, psicólogos y personal de apoyo, que ha podido desarrollar programas para estudiantes de altas capacidades, alumnos internacionales, y para estudiantes con necesidades especiales (autismo, bullying).

Esto hace que la selección para formar parte de su equipo académico sea muy minuciosa, ya que cuenta con un equipo de profesionales especializados en sus respectivos campos, que brindan ayuda y apoyo emocional tanto a alumnos como a los padres de forma ininterrumpida; apostando por un programa escolar con una identidad de compromiso con las familias, lo cual distingue a LMI del resto de instituciones privadas.

Siendo una institución independiente, y con una visión inclusiva, progresista y de vanguardia, LMI College ha logrado alejarse del modelo generalista de las grandes franquicias educativas que inundan el mercado de la educación privada. También han reducido el ratio de alumnos por profesor (hasta 5 estudiantes por clase). Además, gran parte de su éxito se fundamenta en la aplicación de planes de estudio especializados contando con programas docentes y extraescolares donde el estudiante podrá, además de escoger entre las asignaturas oficiales, formar su propio plan de estudios y prepararse para alcanzar las mejores universidades del mundo gracias a sus programas especializados en asignaturas avanzadas de ciencias (robótica y programación), humanidades y arte; donde cada alumno, desde el comienzo, contará con en el apoyo de asesores docentes que les ayudarán a afianzar su vocación y a lograr las mejores notas que le asegurarán el pase directo a las mejores universidades del mundo.

Estudiantes y antiguos alumnos de Limitless Minds International College (LMI), ya han expresado su satisfacción con la institución y la educación que han recibido. "La educación práctica que recibí en LMI College me preparó para el mundo laboral y me dio la confianza necesaria para tener éxito en mi carrera [profesional]", dijo Jimena Inda, alumna graduada en el curso 2021-2022. Las familias también han visto los resultados de la educación de LMI College en sus seres queridos. "Estoy muy contenta de haber enviado a mi hija a LMI. Ha adquirido habilidades valiosas que le han permitido tener éxito", dijo Ana García, madre de una alumna del actual curso académico.

Por su parte, el profesorado de LMI College está altamente comprometido con la excelencia académica, la educación práctica y el bienestar de sus alumnos. "Es un privilegio trabajar aquí, donde se fomenta el aprendizaje práctico y se apoya a los estudiantes en su desarrollo personal y profesional. Eso es lo que más me gusta de trabajar en LMI, la posibilidad de marcar la diferencia en la vida de nuestros alumnos", dice la profesora Sarah Hunter, una de las profesoras nativas del centro, natural de Manchester.

En resumen, LMI College apuesta por la educación práctica, inclusiva y el desarrollo de sus alumnos a todos los niveles. Alumnos, familiares y profesorado del centro confirman que la institución prepara realmente a sus estudiantes para el éxito académico y profesional, consolidando a LMI College como uno de los centros privados de educación internacional a tener muy en cuenta si se busca la excelencia académica acercando e implicando durante todo el proceso educativo a padres, alumnos y personal académico como una gran familia.

Vídeos

Entrevista con Diego Núñez: Director de LMI College, ganador del premio Outstanding Leadership Award

Conociendo LMI College con la Subdirectora Elaine Crabtree

Experiencia de estudiantes internacionales en LMI College, el colegio británico de Madrid.



NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.