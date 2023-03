​Más de 5.000 voluntarios retirarán basura desde en más de 300 ríos, lagos y embalses de España Gracias al Proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife y Ecoembes Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 10 de marzo de 2023, 12:25 h (CET)

Más de 5.000 personas voluntarias retirarán ‘basuraleza’ desde este sábado hasta el próximo 19 de marzo en 333 puntos de ecosistemas acuáticos de interior de España con motivo de la sexta edición de la campaña ‘1m2 por los ríos, lagos y embalses’. Esta campaña está impulsada por el Proyecto Libera, una iniciativa auspiciada por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Y coincide con el Día Internacional de los Ríos, que se celebrará el próximo martes, 14 de marzo.

Gracias a la participación ciudadana, el objetivo es recoger residuos y caracterizarlos para tener más información y generar conocimiento para encontrar soluciones al abandono de basura en la naturaleza.

Entre los puntos más destacados se encuentran el río Manzanares (Madrid, 11 de marzo), la playa de Tordesillas (Valladolid, 19 de marzo), el Parque Natural El Soto (Ávila, 19 de marzo), el río Henares (Guadalajara, 15 de marzo), el barranco de los Berros (Santa Cruz de Tenerife, 19 de marzo), el río Segura (Alicante, 15 de marzo), el Parque Fluvial Fuengirola (Málaga, 11 de marzo), el río Llobregat (Barcelona, 11 de marzo) y el Parque Natural Lagunas de Ruidera (Albacete, 18 de marzo).

Hay 81 puntos creados por administraciones públicas (como los ayuntamientos de Arnedo, Olivenza y Villatorres, o la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha), 52 por entidades aliadas al Proyecto Libera (Cruz Roja, Adenex o la Fundación Oso Pardo), 39 por centros educativos, 38 por empresas y 129 de organizaciones o asociaciones de diferente tipo.

COLILLAS, LATAS Y BOLSAS

Gracias al uso de la aplicación ‘eLitter’, creada por Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con Libera, los participantes pueden caracterizar los residuos encontrados para así poder estudiar de dónde provienen y su tipología. Toda la información obtenida se integrará directamente en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y quedará reflejada en el ‘Barómetro de la Basuraleza´ del Proyecto Libera.

“La sociedad está en deuda con los miles de voluntarios que han entendido que, aunque no sea su basura, sí es su planeta. Más de 5.000 personas saldrán durante los próximos días para aportar datos con la caracterización de residuos y retirar los residuos de sus espacios naturales más cercanos”, comentó Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

Sara Güemes, coordinadora del Proyecto Libera en Ecoembes, añadió: “Aunque la ‘basuraleza’ no sea tuya, sí es tu problema. Todos somos parte del problema, pero también parte de la solución y gracias a la participación de los voluntarios, los ayuntamientos, asociaciones y todos aquellos que colaboran en esta campaña, es posible conocer, investigar y encontrar soluciones a este problema medioambiental”.

En la pasada edición de ‘1m2 por los ríos, lagos y embalses’, más de 5.700 voluntarios retiraron seis toneladas de ‘basuraleza’ y caracterizaron 54.941 residuos en 370 puntos de entornos fluviales distribuidos por España. Por tipología de residuos, los objetos más encontrados fueron colillas, latas de bebida y bolsas y envoltorios. NORMAS DE USO

Acuerdo "histórico" en la ONU para proteger los océanos Greenpeace considera que el tratado "mantiene vivo el objetivo 30×30 y proporciona un camino para crear áreas altamente protegidas en los océanos" ​Para la crisis climática todavía no hay atajos Los expertos señalan que la Modificación de la Radiación Solar (MRS) aún no está lista para su despliegue a gran escala ​Actividades humanas en el Pacífico amenazan a la tortuga marina más grande del mundo Las tortugas baula, que viajan cientos de kilómetros para alimentarse, son víctimas de la pesca incidental ​AINIA desarrollará nuevas técnicas de análisis masivo de datos que aumenten la seguridad alimentaria El objetivo es construir nuevas aplicaciones digitales de control y gestión del riesgo de seguridad alimentaria y vulnerabilidad contra el fraude alimentario