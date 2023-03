Cajas devolución de Amazon ¿Qué son exactamente? Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) En la industria del comercio electrónico, las cajas de devoluciones de Amazon han causado revuelo por ser una forma innovadora de adquirir productos.

Llamadas por la propia Amazon como "cajas misteriosas", se trata de productos que han sido devueltos por diferentes razones, en pequeños lotes sorpresa, lo que ha generado gran expectación entre los consumidores. Aunque no se sabe lo que se encontrará en cada caja, su popularidad ha aumentado significativamente en la red. Gracias a los servicios de empresas como Amazon Cajas los usuarios de España pueden disfrutar de esta emocionante forma de compra en tendencia.

¿Qué son exactamente las cajas de devolución de Amazon? Las cajas de devoluciones de Amazon son paquetes sorpresa que contienen una variedad de artículos devueltos por clientes de Amazon. Estos son vendidos por precios reducidos a usuarios que aceptan comprarlos sin saber exactamente qué contienen. Estas cajas pueden contener cualquier cosa, desde productos electrónicos hasta maquillajes y herramientas. Por otro lado, Amazon cuenta con un departamento que revisa los palés de devoluciones y vende los que se pueden reparar. Los productos con menos salida en el mercado de segunda mano se venden en pequeños lotes de artículos devueltos de Amazon, a los que la empresa llama “cajas misteriosas”. Aunque no se sabe exactamente qué contendrán, Amazon es responsable en el momento de seleccionar los productos que se incluyen en la caja y, en su mayoría, son productos que tienen un valor superior al coste de la caja. Esto se debe a que aproximadamente el 30 % de las compras que se realizan por Amazon son devueltas, y una parte de estos productos no pueden ser vendidos como nuevos, incluso si están sin abrir. Para solucionar este problema, han surgido empresas que se dedican a comprar estos productos devueltos de los almacenes de Amazon, como Amazon Cajas.

Servicio exclusivo con Amazon Cajas Amazon Cajas es una empresa especializada en la venta de cajas aleatorias de productos devueltos de Amazon y otros sitios web similares. La empresa adquiere lotes de artículos devueltos de clientes de Amazon y de terceros, los revisa cuidadosamente y los organiza en pequeños lotes que van desde 50 a 500 €, vendidos como cajas aleatorias. Además, la empresa destaca por su Garantía de Satisfacción al 100 %; todos los productos dentro de las cajas son nuevos, sin abrir y cuentan con 2 años de garantía total. En caso de que alguno de los productos llegue en mal estado, Amazon Cajas se encarga de hacer llegar uno totalmente nuevo. Estas cajas aleatorias son una excelente opción para los clientes que desean hacer reventa o para regalar a amigos y familiares en ocasiones especiales. Amazon Cajas ofrece una caja de devoluciones de Amazon con valor de más del doble del precio de compra, que incluye diferentes artículos devueltos con una documentación detallada de los mismos. El envío de los productos se realiza en caja o paquete y se asegura la calidad y la satisfacción del cliente en todo momento.

