La cobardía se escuda en la coalición

“Qué pena me da que la madre de Abascal no abortara” (vídeo de la Secretaria de Estado de Igualdad). No todo vale señora o trans señora o bisexual señora o erótic sexy señora o mujer sexista feminista... No todo vale Doña Ángela Rodríguez Pam.

Como atacar con el desprecio no es ni debería ser la forma de oponerse a un contrario, yo me limitaré a pedir respeto, respeto, respeto... personal primero e institucional siempre. Usted, señora, con sus declaraciones y videos no defiende ninguna ideología, no; lo único que hace es ofender de forma barriobajera a millones de españoles que simpatizan, en este caso, con VOX.

Se está llegando a situaciones perfectamente enmarcables a la década de los años 30. Me permito incluir en este breve artículo una reflexión de José Ortega y Gasset: “La rebelión sentimental de las masas, el odio a los mejores, la escasez de éstos. He ahí la raíz verdadera del gran fracaso hispánico”

Igualmente quisiera incluir un comentario de Don Agustín Rosety Fernández de Castro (Diputado del grupo parlamentario de VOX): “Aquí tenemos a una miembro del gobierno incitando al odio contra el líder de un partido de la oposición. Es la misma izquierda cainita y criminal que incendió cientos de Iglesias, que mató a Calvo Sotelo y provocó la peor guerra civil de nuestra Historia. Su odio es infinito”.

Somos Europa; en breve la presidiremos, pero ¡qué poco nos parecemos a muchos de sus políticos y dirigentes!

La DECISIÓN es una palabra que todo gobernante debe llevar grabada. Las COALICIONES no son la mezcla que disuelve el poder responsable del Presidente de un Gobierno.

Don Pedro Sánchez, hoy Presidente de España, debe explicar el por qué se permite en su “gobierno de veintidós ministerios”, insultar, mentir, despreciar, pisotear la dignidad de terceros y... “aquí no pasa nada”.

Sí pasa, señor Pedro Sánchez; el escudo de la cobardía es la INDECISIÓN y su refugio las COALICIONES. Su puro retrato... Usted no destituye porque equivoca su silla, pensando que es una más. No, su silla, PRESIDE, ORDENA, MANDA, COLOCA y DESCOLOCA... Y todo ello con “D.C. o D.H.” Dentro de muy poco España presidirá Europa; tendremos que organizar un buen gallinero para que nuestro presidente tenga juventud, guapura y muchos “huevos”... Nos conformaremos con que le sobren algunos para GOBERNAR ESPAÑA.

Esperemos que la senda abierta por la señora Ángela Rodríguez Pam y sus “aborígenes” sólo sirva como precipicio ideológico de su inmadurez POLÍTICA, AFECTIVA y SOCIAL.

Las mujeres españolas siempre han sido respetadas e idealizadas por su estilo y bravura; la nueva igualdad, que llaman feminismo, nunca será capaz de llegar a la suela de sus zapatos.