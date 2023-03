Turijobs participó en HIP 2023 Comunicae jueves, 9 de marzo de 2023, 14:52 h (CET) Durante el primer día de HIP, ha tenido lugar la sesión "Descifrando las claves para el éxito en la gestión del talento F&B", Liderada por Xavier Martin CEO y Fundador de Turijobs, ha contado con la participación de reconocidos referentes del sector F&B Durante la sesión, se han discutido diferentes temas acerca del talento, la conciliación, nuevos modelos de fidelización de los empleados, la introducción de la tecnología para facilitar la gestión del talento.

Luis Miguel, Director de RRHH del grupo Rodilla ha mencionado "tenemos que saber convivir con la estacionalidad, debemos consolidar a las personas que entran al sector", un tema de gran importancia en la industria de la hostelería y la restauración.

Rebeca Muñoz CEO de Livit Design comenta, "tenemos muy mala fama y debemos cambiarlo, debemos sentirnos orgullosos de nuestro sector porque lo hacemos muy bien. Es cierto que enaltecer la labor y la experiencia que tenemos en restauración podremos atraer, motivar y fidelizar a los mejores profesionales del sector".

Entre los temas tratados, se ha hablado de la importancia de la formación y el desarrollo de habilidades en los empleados, así como de la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías en la gestión de recursos humanos.

María Álvarez Co-Founder at Ephimera, pionera en incorporar la jornada laboral de 4 días, acotó "la gente en la hostelería se quema muy pronto, debemos incorporar más flexibilidad horaria, muchas mujeres a los 35 se tiene que marchar porque quieren ser madres".

La sesión ha sido muy participativa y ha generado un gran interés por parte de los asistentes, que han podido plantear sus dudas y compartir sus propias experiencias en el ámbito de la gestión del talento en el sector F&B.

También Turijobs ha compartido un informe en exclusiva donde, por un lado, se evalúa la posición del empresario y por otra la de los candidatos, dejando en evidencia la brecha que existe entre ambos

En resumen, la sesión "Descifrando las claves para el éxito en la gestión del talento F&B" ha sido una oportunidad única para conocer de primera mano las mejores prácticas y estrategias en la gestión del talento en el sector F&B, un tema crucial para el éxito de cualquier empresa en este sector.

También Xavier Martin Participó en el día 08, en la sesión, "el Talento como palanca clave de innovación en el CX (Customer Experience). En la actualidad, la innovación en el CX es una de las principales preocupaciones de las empresas que buscan destacar en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, para lograr una experiencia de cliente excepcional es necesario contar con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos".

En este sentido, Natalia San Juan Corporate & Hotel Services Sr. HR Partner d Meliá International, ha agregado "las empresas deben tener una estrategia de employer branding definida, no tener miedo a preguntar a sus trabajadores cómo están, acompañarles y guiarles antes de entrar a la compañía y una vez dentro tener muy claro sus funciones y responsabilidades a través de un buen onboarding".

El talento se convierte en una palanca clave para la innovación en el CX. Por ello, es importante que las empresas inviertan en la formación y el desarrollo de sus empleados, con el objetivo de mejorar su desempeño y habilidades en áreas como la atención al cliente, la resolución de problemas y la comunicación efectiva, a lo que ha acotado Mariona bragulat Senior Director of Sales Spain & Portugal - Amadeus Hospitality, "las empresas deben invertir en las personas, no en oficinas".

Asimismo, resulta fundamental identificar aquellos perfiles que se adapten a la cultura empresarial y los valores de la organización, ya que esto contribuirá a crear un ambiente de trabajo productivo y motivador, es por esto que Ana Delgado Chief Education Officer & Partner Valley Digital Business School "existen perfiles donde la escasez es más notoria y por lo que es importante identificar actitudes y valores". Por último, para fidelizar a los profesionales de la empresa, se deben ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un ambiente laboral que promueva el trabajo en equipo, la colaboración y la comunicación abierta, a lo que Xavi Martin Ceo de Turijobs ha aportado una visión empresarial y desde el candidato afirmando que existe un gap y que hay que llegar a ese punto de encuentro. "El 55% de las empresas afirma que tienen sistemas de incentivos para sus trabajadores; sin embargo, los candidatos del área F&B afirma en un 68% que no ha recibido algún tipo de incentivos/beneficios por parte de su empresa".

En definitiva, el talento es un factor determinante en la innovación del CX, y su gestión adecuada puede marcar la diferencia en la creación de una experiencia de cliente excepcional y en el éxito de la empresa en el mercado.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Zucchetti Spain promueve sus soluciones para el sector HORECA en HIP 2023 Apostar por el sector tecnológico, emprender y promocionar a la alta dirección, claves para cerrar la brecha de género Bajan un 27% las obras con prefabricado de hormigón en enero y febrero 2023, según Andece La neoaseguradora Cleverea entra en Avant2 Sales Manager con su seguro de Autos El partido Real Madrid vs Liverpool convierte a la capital en uno de los mejores destinos, según Ticket Time