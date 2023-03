Con la fintech española Solar Crowd cualquier persona puede invertir financiando energía solar Comunicae jueves, 9 de marzo de 2023, 10:03 h (CET) Solar Crowd es una fintech española donde puede invertir cualquier persona desde 50 euros. Sus inversiones tienen una rentabilidad de hasta el 8% y son destinadas a proyectos de energía solar de impacto. Estas operaciones son de alta seguridad debido a su fondo de garantía, han devuelto el 100% de las inversiones estos años. Defienden una inversión ética. Ya han impactado a más de 30.000 personas en situación de pobreza energética en 10 países y planean financiar energía solar para un millón antes de 2030 En el contexto económico actual la población tiene el bolsillo apretado por los efectos de la inflación y sus ahorros pierden valor en el banco cada día que pasa. Pero las alternativas de inversión dan vértigo por la volatilidad e incertidumbre de los mercados. Y por si fuera poco, el ciudadano, cada día más sensibilizado con las problemáticas medioambientales y sociales, hasta ahora tenía que hacer un gran desembolso si quería acceder a productos sostenibles.

La plataforma Solar Crowd.com ha resuelto esta dicotomía. En ella cualquier persona puede sacar rendimiento a sus ahorros mientras genera impacto reduciendo la huella de carbono global. Ofrece una inversión colectiva en proyectos de energía solar apta para todos los bolsillos, con cantidades desde 50 euros.

"Nunca antes fue tan rentable ser sostenible. En este momento la inversión es fundamental para mitigar la inflación y tiene que estar al alcance de todos. Y nosotros proporcionamos una que saca partido a los ahorros manteniendo la seguridad y la ética. El sector de energía solar no ha hecho más que crecer en beneficio los últimos diez años, y solo acaba de empezar", explica Eugenio García Calderón, CEO y cofundador de Solar Crowd.

Solar Crowd funciona de forma sencilla y transparente. Sólo hay que seleccionar a través de la web la inversión puntual o plan mensual y en segundos se tramita. Se puede escoger entre un 0 y un 8% de rentabilidad y obtener la trazabilidad del proyecto financiado con las toneladas de CO2 evitadas. Son operaciones de alta seguridad debido a su fondo de garantía, habiendo devuelto el 100% de las inversiones estos años.

Esta iniciativa, spin-off de Light for Humanity, ha tenido mucha acogida por la situación actual de demanda energética y su potencial de retorno. Desde 2017 han distribuido y financiado energía solar a colectivos y países vulnerables que a pesar de ser solventes no tienen acceso a crédito: Colombia, Brasil, Ecuador, Mozambique…

"La principal barrera de acceso a energía en estos territorios es subvencionar su infraestructura. Se ha convertido en una oportunidad rentable gracias a nuestro sistema de evaluación de proyectos y garantía de avales", afirma Eugenio.

Este año esperan financiar 3 millones de euros y un retorno medio de 450.000 en los próximos años. Sus siguientes objetivos son Honduras, Colombia, Malasia y varios países africanos.

