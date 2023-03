​8 de marzo, Día de la Mujer 2023

8 de Marzo día de la mujer. ¿De qué mujeres? Cuando generalizamos algo, metemos en el mismo saco a todas y está claro que hay notables diferencias entre unas y otras. Dicho así a lo mejor suena raro pero intentaré explicarme un poco mejor.



A mediados del siglo XIX nació el movimiento sufragista cuya convección se celebró en Estados Unidos por los derechos de la mujer, expandiéndose luego al resto del mundo. La explotación era un hecho, tenían muchas obligaciones y pocos o ningún derecho. La sublevación comprensible fue una consecuencia de todos los abusos existentes en la época. Desde entonces de una forma u otra se ha venido luchando por conseguir una equiparación e igualdad con el hombre, sobre todo en el terreno laboral y social, (educación, acceso a cargos de dirección y remuneración).

Esas mujeres luchaban en tres direcciones, familia, formación y trabajo. Formaban una familia con hijos a los que educaban en valores, al mismo tiempo, muchas de ellas en clases nocturnas, se formaban y además salían a trabajar fuera de su hogar. No se renegaba del hombre, al contrario se complementaban, como es normal, aunque por aquel entonces el hombre ayudaba más bien poco, por no decir nada, en las tareas domésticas.

Esas son las mujeres que hoy orgullosamente pueden celebrar su día, pues somos muchas las que reconocemos sus méritos, valor y sacrificio. Esas mujeres ignotas, que pacientemente lucharon por conseguir todo lo que hoy podemos disfrutar, sin alharacas, sin demagogias, en silencio, daba igual la ideología política que tuvieran, todas remaban en la misma dirección, son las verdaderas feministas protagonistas del día de hoy.

Actualmente soportamos un movimiento feminista, auto llamado progre, que a todas luces demuestran que dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Lo peor es que algunas líderes están en el gobierno imponiendo su ideología sin tener idea del daño moral y social que ello implica, ya que la ignorancia es muy atrevida, disfrutando de unos salarios y prebendas que en su vida podrían imaginar. Salen con sus pancartas, hacen ruido, forman sus teatritos en el parlamento y senado, intentan separarse de los que no opinan como ellas para quedar como el aceite sobre el agua, pero no piensen que vayan a dimitir, ni pedir perdón ninguna de ellas, el sillón es demasiado cómodo y sustancioso. Tanto que vociferan aquí por los derechos femeninos, ¿por qué no van a los países donde todavía no los tienen? Estas feministas progres les gusta “peer en botija para que retumbe” (dicho del refranero) ¿Se habrán parado a pensar que gracias a las auténticas feministas de los siglos anteriores pueden manifestarse como lo hacen en la actualidad? ¿Por qué no las toman como ejemplo?

Se ha conseguido mucho a lo largo del tiempo, aunque no en todos los países, sin embargo la igualdad salarial aún falta por conseguir, al menos en España.

¿No quieren paridad, pues para cuando un día del hombre?

Estamos en Cuaresma, ¡Señor, qué cruz!