Atalanta y Abogadas cancela 80.000 euros en Barcelona en 3 meses en el Juzgado de lo Mercantil número 11

Atalanta y Abogadas: expertas en derecho concursal, especialistas en la ley de la segunda oportunidad y concurso de acreedores para empresas Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas especializado en derecho concursal, administración y mediación concursal.

Uno de los casos más recientes atendidos por Atalanta y Abogadas es el de Jennifer, una chica de Barcelona que comparte su experiencia:

"Mi vida era terrible y angustiosa, siempre perseguida por los acreedores, siempre pidiendo dinero para pagar, siempre en un estado de stress muy elevado, encontré por casualidad el despacho de Atalanta y Abogadas buscando por internet como reunificar mis deudas, entré en su página y gracias a ellas conocí la ley de la segunda oportunidad".

Según las palabras de Jennifer "es vital para llegar al final del procedimiento con éxito contratar los servicios de un despacho que sea especialista en la ley y que además de profesionales sean humanas y empáticas, ya que el proceso es duro y largo y necesitas sentir que están ahí contigo acompañándote y protegiéndote en todo momento , como así ha sido con Atalanta y Abogadas".

Jennifer comenta que quiere lanzar un mensaje a las personas en su misma situación que aún no se han acogido a la ley : "No tengáis miedo, si yo he salido vosotros también saldréis. De hecho, a cualquier persona de mi entorno o de mi trabajo que vea que sufre mi situación la voy a animar a que haga el proceso".

Desde el despacho de Atalanta y Abogadas se ha destacado que es importante que todas las personas que cumplan los requisitos para entrar en el proceso de la ley de la segunda oportunidad tengan la posibilidad de salir de las deudas y comenzar de nuevo. De hecho, señalan que cancelar las deudas de estas personas y ofrecerles una nueva oportunidad es más útil para la sociedad que perseguirlas hasta la saciedad. Esta manera de pensar está ampliamente aceptada y reconocida en países como Estados Unidos.

La experiencia de Jennifer es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles. Con la ayuda de un buen despacho de abogados y el marco legal adecuado, es posible superar los obstáculos y comenzar de nuevo con una deuda cancelada y una nueva oportunidad de vida.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.

Atalanta y Abogadas, cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento societario y mercantil logrando el éxito en el 100% de los casos. Cuentan con oficinas en toda España.

Gracias a su formación académica especializada y a su larga y constatada experiencia, ofrecen fiabilidad y resultados a sus clientes

