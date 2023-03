Renault Espace: su sexta generación se revelará esta primavera El nuevo Renault Espace contará con un diseño atlético, con hombros marcados, y un extraordinario techo panorámico Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 8 de marzo de 2023, 08:59 h (CET)

En 1983 Renault cambió el panorama automovilístico europeo con la presentación del primer monovolumen familiar numeroso. Al nombrar este "ORNI" (objeto rodante no identificado), Renault marcó una ruptura con su estrategia de nombres alfanuméricos, utilizada hasta ese momento. Se elige el nombre “Espacio”. "Desde el punto de vista semántico, Espacio es una palabra muy interesante porque su traducción es cercana en varios idiomas, lo que hace que sea fácil de entender por el mayor número de personas", explica la ejecutiva de la marca Sylvia dos Santos. “Su sonido es suave, su fonética es armoniosa e inmediatamente evoca comodidad, enriquecimiento de la vida a bordo, y tecnología”, explica.

El eslogan publicitario de la época, “Renault Espace, el camino hacia la innovación” hace referencia a su singular forma unibody, que recuerda a la del primer TGV , nacido un poco antes. Comercializado en 1984, el Renault Espace era un vehículo como ningún otro. La modularidad era extraordinaria: los asientos son intercambiables, desmontables. Los dos asientos delanteros giran, los cinco asientos traseros se pueden quitar, para ofrecer una gran capacidad de carga... ¡Inaudito!

Gracias a una gran superficie acristalada, la luz interior hace que el habitáculo sea aún más espacioso y confortable. Con un comportamiento en carretera comparable al de una berlina, y los motores más potentes de Renault, el Espace se posiciona como un gran viajero familiar de gama alta.

Todas estas características innovadoras se convertirían en el ADN de Renault Espace, a través de las generaciones. Las cinco que se han sucedido en casi 40 años, han sabido evolucionar para adaptarse a los tiempos, a las expectativas de los clientes, y a la evolución de la sociedad. Todas han innovado para seguir siendo un punto de referencia en términos de habitabilidad, comodidad y conducción en carretera.



Renault continúa desvelando el nuevo Espace, y presenta una vista interior de su gran techo panorámico. Este es el último adelanto de la nueva generación del Renault Espace, antes de su presentación prevista para el 28 de marzo. Fiel a sus raíces, la sexta generación de Espace no es una excepción y seguirá ofreciendo a sus pasajeros la posibilidad de viajar en un salón con ruedas. El nuevo Espace ofrece un diseño atlético con hombros marcados. En el lateral, la superficie acristalada, estirada al máximo hacia la parte trasera, contribuye al aspecto esbelto del vehículo, así como a su elegancia. La parte trasera está sobriamente energizada por un spoiler ubicado en la extensión del techo.

En consonancia con su tiempo, la sexta generación de Espace ofrece proporciones contenidas, para cumplir mejor con los requisitos de un mundo cambiante. Más compacto en 14 cm, ofrece un espacio longitudinal de 2,48 m hasta la tercera fila. Sin duda conserva el ADN que le ha dado su fuerza: acomodar cómodamente hasta 7 pasajeros en viajes largos.

Entre sus bazas, el nuevo Espace ofrecerá un techo panorámico de cristal de grandes dimensiones, que deja pasar más de un metro cuadrado de luz. Cuenta con una longitud de 1,33 m y un ancho de 84 cm, sin travesaños ni elementos que interrumpan la vista al cielo. Esto proporciona un interior más luminoso a todos los pasajeros, para un mayor placer durante el viaje.

El Renault Espace se producirá en la planta española de Palencia, una factoría a la vanguardia de la innovación, que recientemente ha recibido importantes adjudicaciones dentro del 4º Plan Industrial, Renaulution España. Esta factoría está repleta de innovaciones, encaminadas a asegurar altos estándares de calidad en todo el proceso de fabricación. De hecho, esta planta es referencia en Manufacturing 4.0, combinando técnicas avanzadas de producción, y operaciones con tecnologías inteligentes como robótica, analítica, inteligencia artificial o el internet de las cosas.

