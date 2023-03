La Nueva Escuela de Alto Rendimiento N.E.A.R. ofrece herramientas avanzadas para que los profesionales del coaching y del desarrollo personal puedan diferenciarse de sus competidores Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 21:07 h (CET) Actualmente, tanto particulares como empresas recurren a servicios de profesionales como coaches, speakers, formadores o motivadores para conseguir objetivos puntuales que les permitan mejorar en su vida personal, profesional o corporativa. Ahora bien, existe mucha competencia en el mercado. Por lo tanto, los especialistas de estas áreas no siempre logran monetizar sus servicios con facilidad.

En este sentido, la Nueva Escuela de Alto Rendimiento (N.E.A.R.) ofrece herramientas avanzadas para que los profesionales del coaching y del desarrollo personal puedan diferenciarse de sus competidores, dando más valor a sus clientes y obteniendo ganancias por ello.

Formas de generar ingresos a través del coaching Hoy en día, los profesionales del desarrollo personal cuentan con distintas opciones a la hora de vender sus servicios. En primer lugar, pueden generar una estructura para obtener ingresos de manera pasiva. Para lograr este objetivo hay que crear contenidos. Una opción es publicar vídeos tutoriales en YouTube. Esta plataforma permite obtener ganancias mediante pagos de publicidad, membresías y venta de artículos promocionales.

Otra alternativa es iniciar un blog, un newsletter o un podcast. Si por cualquiera de estos medios, un profesional logra construir una audiencia importante, encontrará que existen distintas maneras de monetizar su actividad. A su vez, la creación de cursos en línea también es una forma efectiva de generar ingresos. Por lo general, las formaciones que tienen más éxito son breves, abordan un tema acotado y se dirigen a un público específico.

Por otra parte, hay profesionales del coaching que prefieren ofrecer sus servicios presenciales, ya sea para individuos, grupos o empresas. En este caso, es fundamental elegir una especialización o nicho. En este sentido, los especialistas en monetizar este tipo de servicios consideran que los profesionales que buscan dirigirse a todo el mundo no interpelan a nadie en particular. Por este motivo, es clave focalizar los servicios en problemas y clientes puntuales. Una vez que se ha hecho esta selección, es posible comenzar a promocionar y vender servicios esperando un resultado positivo.

La Nueva Escuela de Alto Rendimiento (N.E.A.R.) ofrece herramientas diferenciadoras Con el apoyo de los profesionales de esta escuela es posible acceder a dinámicas de alto impacto y herramientas diferenciadoras que sirven para complementar las formaciones o servicios que un coach ofrece a sus clientes.

En este sentido, la Nueva Escuela de Alto Rendimiento (N.E.A.R.) brinda el soporte necesario para que un profesional pueda alcanzar sus objetivos, superando barreras, miedos y creencias limitantes. De esta manera, es posible tener tanto la motivación como la confianza suficiente para desarrollarse al máximo en estas actividades.

Con el apoyo de la Nueva Escuela de Alto Rendimiento (N.E.A.R.), un profesional del coaching puede acceder a herramientas y sistemas que le permitan monetizar sus servicios de una manera eficiente.

