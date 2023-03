Rubén Blades aterriza en el Cook Music Fest de Tenerife con su Salswing Tour Comunicae martes, 7 de marzo de 2023, 14:23 h (CET) El concierto se celebrará el 22 de julio en la explanada del muelle del Puerto de la Cruz El icono de la música latina, ganador de once Grammys y otros diez Grammy Latinos, Rubén Blades, regresa a Tenerife, seis años después de su último concierto en la isla, con su Salswing Tour, una gira que ya ha hecho su paso por todos los escenarios de Estados Unidos. Blades es el cabeza de un cartel en el que también figuran Olga Tañón, Joseph Fonseca, Tonny Tun Tun, La Sabrosa y Renzzo El Selector.

Los conciertos de Blades incluirán en el repertorio canciones de su último álbum y los éxitos de siempre. Estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, formada por los 20 músicos panameños de quienes se viene acompañando en los últimos 13 años.

Las entradas para el concierto de Rubén Blades, Olga Tañón, Joseph Fonseca, Tonny Tun Tun, La Sabrosa y Renzzo el Selector están a la venta en Cookmusicfest.es desde 55 euros la entrada general hasta los 300 euros de la zona exclusive, pasando por los 180 de la zona VIP.

Cook Music Fest celebrará del 14 al 22 de julio de 2023 y, además del concierto del 22 de julio ya tiene confirmada la presencia de Prince Royce el 15 de julio.

Rubén Blades

Es uno de los artistas más influyentes de América Latina, más de 50 años de carrera musical, sigue cosechando reconocimientos como el de recibir de manos del Rey de España, Felipe VI, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por resolución del Ministerio de Cultura de España, o el de serle otorgada la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard, por primera vez a un artista latinoamericano.

Blades, nombrado Embajador de la Naciones Unidas contra el racismo en el año 2000; nunca ha dejado de ser un artista sensible y atento a los temas sociales, desde que comenzó a componer y escribir en su adolescencia.

La orquesta de Roberto Delgado, actualmente en formato de Big Band:

Roberto DELGADO, Dirección Musical, Arreglos, Bajo y Voz " Musical Director, Arranger, Bass, Backround vocals

Juan BERNA, Piano

Luis Enrique BECERRA, Teclados, Voz " Keyboards, Backround vocals

Ademír BERROCAL, Timbales y Voz " Timbals, Backround vocals

José Ramón GUERRA, Congas, Voz " Congas, Backround vocals

Raúl RIVERA, Bongós y campana " Bongoes, bells

Daniel JIMENEZ-BLOISE, Batería " Drums

Juan Carlos LOPEZ, 1ra. Trompeta " 1st Trumpet

Alejandro CASTILLO, 2da. Trompeta " 2nd Trumpet

Francisco DELVECCHIO, 1er. Trombón " 1st Trombon

Idígoras BETHANCOURT, 2do. Trombón " 2nd Trombon

Avenicio NUÑEZ, 3er. Trombón " 3rd Trombon

Carlos UBARTE, Saxo Barítono y Soprano " Baritone and Soprano Sax

Carlos AGRAZAL, 1er. Saxo Alto " 1st Alto Sax

Miguel ARAUZ, 2do. Saxo Alto " 2nd Alto Sax

Luis Carlos PEREZ, 1er. Saxo Tenor " 1st Tenor Sax

Iván NAVARRO, 2do Saxo Tenor " 2nd Tenor Sax

Higinio FLORES, 4to. Trombón " 4th Trombon

Roberto RUIZ, 3ra. Trompeta " 3rd Trumpet

Emaús MONTERO, 4ta. Trompeta " 4th Trumpet

