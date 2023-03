Acuerdo “histórico” en la ONU para proteger los océanos Greenpeace considera que el tratado “mantiene vivo el objetivo 30×30 y proporciona un camino para crear áreas altamente protegidas en los océanos" Redacción @DiarioSigloXXI martes, 7 de marzo de 2023, 12:39 h (CET) Una ballena emerge de las aguas del océano Antártico. Proteger la biodiversidad presente en los océanos, en aguas que no pertenecen a ningún país, es un objetivo central del nuevo acuerdo logrado en el marco de las Naciones Unidas. Foto: Greenpeace



NACIONES UNIDAS – Un nuevo Tratado de Alta Mar, para convertir al menos un 30 por ciento de los océanos en áreas protegidas, acaba de ser adoptado, al cabo de casi dos décadas de esfuerzos, por una conferencia intergubernamental de las Naciones Unidas.

“Es una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales por contrarrestar las tendencias destructivas que enfrentan la salud de los océanos, ahora y para las generaciones venideras”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, apenas concluidos los trabajos el domingo 5.

Se trata de “un día histórico para la conservación y una señal de que, en un mundo dividido, proteger la naturaleza y las personas puede triunfar sobre la geopolítica”, dijo Laura Meller, de la organización Greenpeace, uno de los 40 socios de la la Alianza del Alta Mar, que luchó durante años por el acuerdo.

El marco legal del nuevo Tratado de Alta Mar prevé que 30 % de los océanos del mundo sean en áreas protegidas para 2030, destinar más dinero a la conservación marina y cubrir el acceso y el uso de los recursos genéticos marinos.

Las negociaciones para un acuerdo vinculante sobre la materia se iniciaron en 2004, y desde 2018 llevaron a sucesivas reuniones de la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

La quinta de estas reuniones, de dos semanas de trabajos, se completó con la adopción del borrador de acuerdo –aún pendiente de aspectos de redacción y algunas salvedades de los Estados-, también conocido como “Tratado de alta mar”, pues trata de áreas oceánicas que no pertenecen a ningún país.

“Damas y caballeros, el barco ha llegado a puerto”, exclamó satisfecha al cierre de la última sesión la embajadora Rena Lee, de Singapur, quien presidió la sesión negociadora.

El tratado establece formas para declarar y delimitar áreas marinas protegidas, para los planes de gestión, y pautas para evaluar el impacto ambiental en esos espacios.

También aborda el reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos en el futuro, y compartir información acerca de los hallazgos, que fueron de los aspectos más polémicos durante las deliberaciones.

Entre otros puntos, Greenpeace destacó que el texto contempla una “distribución justa” de los beneficios en nuevas áreas protegidas, y que se elimina la toma de decisiones por consenso, “lo que no ha logrado proteger los océanos a través de organismos regionales existentes como la Comisión del Océano Antártico”.

Los espacios de alta mar, no incluidos en las zonas económicas exclusivas de los países (más allá de las 200 millas desde la costa que controlan los Estados) representan más de 60 % de los espacios oceánicos.

Existen algunas normas sobre tráfico marítimo y también sobre pesca, pero hacía falta un pacto dedicado a la conservación de la biodiversidad marina y al eventual empleo de recursos minerales en el lecho oceánico.

El nuevo tratado se considera un desarrollo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y de la 15 Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) del pasado diciembre en Montreal, Canadá, que fijó el objetivo conocido como 30×30.

La propuesta de Montreal consiste en que antes de 2030 estén protegidas 30 % de las áreas terrestres y oceánicas del planeta.

Greenpeace considera que el nuevo tratado “mantiene vivo el objetivo 30×30 y proporciona un camino para crear áreas total o altamente protegidas en los océanos del mundo. Es una victoria monumental y una señal importante de que el multilateralismo aún funciona en un mundo cada vez más dividido”.

“Ahora comienza el arduo trabajo de ratificación (del tratado). Debemos aprovechar este impulso para deshacernos de nuevas amenazas, como la minería en aguas profundas, y concentrarnos en implementar la protección”, concluyó la organización ambientalista.

