El COACM celebrará el 8M con un acto abierto al público en su Demarcación de Guadalajara Comunicae martes, 7 de marzo de 2023, 09:55 h (CET) En el que se va a presentar NAM (Navegando Arquitecturas de Mujer), una aplicación para móvil que geolocaliza las obras arquitectónicas de autoría femenina, en solitario o en colaboración con otras mujeres, realizadas entre 1978 y 2008 en el territorio nacional; y en el que tendrá lugar una mesa participativa en la que intervendrán arquitectas de todas las demarcaciones, compartiendo cada una su experiencia en este mismo periodo temporal, desde la perspectiva de género El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha va a celebrar el Día Internacional de la Mujer (8M) con un encuentro en el que se van a dar a conocer las obras de la región realizadas por mujeres arquitectas en la primera generación de la democracia española.

El acto tendrá lugar en la sede de la Demarcación de Guadalajara (Teniente Figueroa, 14, 1º, 19001 Guadalajara), el día 8 de marzo a las 19:00 horas, y estará abierto al público hasta completar aforo. "La perspectiva de género es una de las cuestiones que, desde la actual junta directiva del COACM, subrayamos no sólo el 8M, también a lo largo del año. En este sentido, estamos tremendamente satisfechos con la labor incansable que Elia Gutiérrez Mozo, nuestra representante en la comisión de género del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), lleva a cabo para visibilizar el trabajo de las arquitectas de nuestro país, en la actualidad y en su dimensión histórica", señala Elena Guijarro, primera mujer decana del Colegio desde su fundación, en 1985.

Así, será la propia Elia Gutiérrez Mozo quien, en el acto regional del 8M convocado por el COACM en Guadalajara presentará NAM (Navegando Arquitecturas de Mujer), una aplicación para móvil que geolocaliza las obras de autoría femenina, en solitario o en colaboración con otras mujeres, realizadas entre 1978 y 2008 en el territorio nacional.

A continuación, se celebrará una mesa participativa intergeneracional en la que intervendrán arquitectas de todas las demarcaciones provinciales del COACM, compartiendo cada una su experiencia de trabajo, en la que abordarán la evolución de la presencia de la mujer en el mundo de la arquitectura en este mismo periodo (1978-2008). Las participantes han desempeñado o desempeñan en la actualidad actividades en el ámbito profesional privado, en la docencia y en la administración.

La mesa será presentada por dos de las integrantes de la Junta Directiva de la Demarcación de Guadalajara, como son Encarna Sanchez Juberías y Patricia García, moderada por Elia Gutiérrez Mozo (Colegiada en 1992 en Albacete), que, a su vez, representará también a aquella demarcación, y contará además, con la participación de Raquel González de Osuna Rodríguez (Colegiada en 1975 en Ciudad Real), Elena Guijarro Pérez (Colegiada en 1986 en Guadalajara), Rosa del Campo-Cañaveral García (Colegiada en 1993 en Toledo) y Nieves Rolanía Chico (Colegiada en 1998 en Cuenca)

¿Qué es NAM?

NAM (Navegando Arquitecturas de Mujer) es una app que recoge y ubica las obras de arquitectura de mujer estudiadas en el proyecto AICO Miradas Situadas (2021-23). Se trata de un recurso abierto y fácilmente accesible.

Esta app ofrece una continua actualización de contenidos. Por un lado, a través de su interacción con las utilidades de Google, geolocaliza las obras en todo el territorio nacional. Esto permite seleccionar puntos de interés y, con ellos, generar y guardar rutas personalizadas en función de distintos parámetros de búsqueda, por ejemplo: autoría, tipología, uso, escala o cercanía de las obras que se desea visitar. Por otro lado, cada obra, además, incluye una ficha accesible desde el móvil consistente en información básica (autora, año de proyecto y realización, superficie, etc.}, fotografías, documentación gráfica, bibliografía disponible, otros enlaces y textos explicativos que dan cuenta de la investigación realizada para cada entrada.

El público objetivo de esta app es muy variado, desde profesionales de la arquitectura, a personas no expertas, por ejemplo, turistas interesados en disfrutar de la experiencia y adquisición de conocimiento en rutas urbanas, rurales y/o circuitos culturales. Pero también la comunidad educativa, permitiendo que docentes en colegios e institutos muestren a su alumnado y, en especial, a sus jóvenes estudiantes, referentes de arquitectura de mujer.

DESCARGAR AQUÍ

