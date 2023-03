"Tiempo de tinta y ceniza" (Ediciones B), el fenómeno editorial que descubre el cuarto propio de las mujeres olvidadas de la Generación del 27. Lidia Herbada da voz a las sin voz. Comunicae martes, 7 de marzo de 2023, 09:04 h (CET) Artistas, fotógrafas, escritoras, pintoras, agitaron la vida social, quitándose el sombrero y modernizando así el panorama social de los años 20 y 30 en España. Más allá de la historia de amor secreto, el trío, la diferencia y/o rivalidad entre hermanas hay un trasfondo muy evocador en torno a los artistas, la bohemia y las mujeres feministas de aquella época que acompañaron a unas de las mejores generaciones artísticas de nuestra historia, la generación del 27 Una historia imposible de amor verdadero, dos hermanas enfrentadas y un secreto inconfesable que las separará para siempre

Tiempo de tinta y ceniza se adentra en la memoria del Madrid de las primeras décadas del siglo XX. Una época de luces y sombras, al son de las vidas opuestas de las hermanas Galiana, una vive apasionadamente en búsqueda de la libertad, el arte, la cultura y la otra se refugia con la aguja y el dedal hilvanando su dote, hasta que el amor arrasará sus vidas y la guerra apagará el fuego convirtiéndolo en astillas.

Narra una nueva perspectiva más íntima y cercana de los años más nostálgicos, las décadas 20 y 30, envueltos en una ciudad que se abría al futuro con esperanza: descubriremos la Casa de la Flores donde Neruda llega desde Barcelona como cónsul, allíentre vinos y tapas de jamón, prepararan tardes de recitales y jarana hasta el anochecer, junto a Alberti, Cernuda y Lorca que les deleitará con su voz acompañada del piano.

La novela muestra a las primeras mujeres que rompieron con las reglas establecidas, se quitaron el sombrero y recorrieron los primeros pasos en libertad, por las verbenas de Madrid, los cines, teatros y cafés literarios. Escenarios tan culturalmente florecientes donde Ramón Gómez de la Serna charlaba en el café Pombo, como Margarita Xirgú clamaba desde las tablas del teatro, u otros tan diferentes en el que la Castellana inauguraba su nuevo hipódromo. Seremos partícipes de los secretos y anhelos que bullen en sus mentes de los protagonistas más conocidos y de los personajes más cotidianos. Y entonces la guerra llegó, enterró los sueños, en momentos de injusticias, desconfianza,venganzas personales y muertes sin sentido el diplomático y escritor Carlos Morlan Lynch, amigo íntimo de Lorca, abrirá las puertas de la embajada de Chile. Durante el episodio más cruento de la historia cobijará a más de cuatro mil asilados. Entre el desabastecimiento de alimentos y víveres, el hacinamiento de personas, el ruido de los estallidos de los obuses, la vida tomará el pulso al mayor instinto como ser humano la supervivencia.

La trama de la historia termina en la mitad del siglo, un Madrid estancado, en un clima de represión, donde se valoran el orden y la disciplina, la historia puede repetirse y los pecados de los antepasados volverán a la rueda del viejo y estancado Madrid y si, siempre habrá otra orilla al otro lado, Chile.

"En mis novelas me gusta mucho jugar con las dualidades, y esa misma dualidad se vivía en esa época en España. La gente que quería seguir avanzando, nutriéndose a través de la cultura y otra parte que prefería que las cosas no cambiarán tanto. Por eso Helena Galiana se ata a su Singer y cose sueños alrededor del hombre ideal para formar una familia, y sin embargo su hermana Carmen Galiana vive el ambiente bullicioso de los cafés literarios, se mezcla con la generación del 27, se adentra en la Residencia de señoritas, conoce e intercambia veladas con Lorca, con María Teresa León, la mujer de Alberti, Maruja Mallo la pintora, y un sinfín de personajes que están ávidos de cultura y que buscan cambios en la sociedad de las primeras décadas del siglo pasado. Fui construyendo los personajes a través también de mi legado familiar. Tuve la suerte de contar con fotografías y cartas de mi bisabuelo, que narraba su vida en esa época. Y a eso hay que unirle que yo he vivido siempre en la Calle Mayor, por lo que los olores, las experiencias, las tiendas y en general ese ambiente me eran familiares. En toda capital de provincia hay una calle Mayor que nos lleva a respirar nostalgia".

Tiempo de tinta y ceniza retrata no solo una época, es el legado de las vidas. Con una envolvente ambientación histórica, Lidia Herbada narra la vida de dos hermanas separadas por un secreto, los celos y un pasado que podría salir a la luz con el estallido de la Guerra Civil. Tiempo de tinta y ceniza es también el relato de un amor verdadero que atesora una importante lección: aquellas historias que acaban con puntos suspensivos están destinadas a volver a empezar.

Lidia Herbada nació en Madrid, ha publicado más de catorce novelas y ha sido merecedora de importantes premios literarios. Su primera novela, 39 cafés y un desayuno, se editó dos veces en España y fue un éxito en Italia y Alemania.

