Cómo sacar el máximo partido a las cámaras de seguridad en 7 pasos, por ADT Comunicae lunes, 6 de marzo de 2023, 13:23 h (CET) Aprovechar las alturas y las esquinas para un mayor campo de visión, permite al usuario contar con más seguridad Las cámaras de seguridad no sólo sirven para proteger el hogar las 24 horas del día, sino que también ejercen un gran poder disuasorio frente a posibles ladrones que tengan intención de producir un robo o una intrusión.

Sin embargo, de nada sirve tener muchas cámaras de seguridad si estas no pueden proteger a las personas porque se encuentran mal ubicadas. Por eso,ADT, empresa líder en seguridad electrónica, ofrece 7 consejos para ubicar las cámaras de seguridad en el hogar, para poder sacar el mayor provecho posible:

Buscar las esquinas: ubicar las cámaras en las esquinas del hogar, permitirá cubrir un mayor ángulo de visión, ya puede ser interior o exterior. Por ejemplo, una cámara en la esquina superior del salón permitirá un panorama lo suficientemente amplio que puede cubrir desde la puerta de entrada hasta las ventanas. En el caso de una cámara en el exterior, se tendrá un panorama mucho mejor para ver quién entra en el hogar y quién se acerca desde lo lejos. Eso sí, en caso de colocar cámaras en la puerta o fachada de la casa, estas no podrán enfocar a la calle, salvo el área mínima de acceso a la entrada de la vivienda o garaje. Lo mismo sucede si se colocan en el jardín o terraza: siempre debe enfocar al interior del hogar y no a la calle o casas vecinas. Evitar las obstrucciones: aunque este punto puede resultar un tanto obvio, es necesario tener presente algunas cuestiones concretas que quizás no son tan evidentes. Por ejemplo, una cámara de exterior en el jardín puede necesitar una reubicación a futuro, fruto del crecimiento de plantas o árboles del jardín que pueden bloquear el campo de visión.En el caso del interior, es importante poner especial atención y vigilar qué cámara abarca todo el espacio, incluso cuando las puertas de las habitaciones quedan abiertas. Tener en cuenta las alturas: la altura recomendable para ubicar una cámara es de unos 2 a 2,5 metros sobre el nivel del suelo, para lograr la mejor visión y analítica de video posible que permita una buena captura de las caras, con el fin de poder identificar rasgos importantes y otra información valiosa. Tener en cuenta la posición del sol y evita el contraluz. Las condiciones de la luz son muy importantes a la hora de colocar una cámara de seguridad. Por eso, es importante siempre tener en cuenta la luz natural y la posición del sol que puede afectar a una cámara situada junto a una ventana o puerta y también a las cámaras instaladas en los exteriores. Aunque las nuevas tecnologías ayudan bastante a corregir este mal de cámaras "antiguas" con diafragmas fijos. Usar cámaras de visión nocturna que incorporan infrarrojos para aquellos espacios mal iluminados o muy oscuros, ya sea del interior del hogar, donde puede haber zonas de la casa con menor iluminación o luminosidad o el exterior, considerando las horas sin sol y la noche. Con ello se asegurara la visualización de todo lo que ocurre las 24hs del día. Aprovechar la videovigilancia 24/7 a través del dispositivo móvil, así se podrá conocer el estado del hogar estés donde estés. Se podrá vigilar a las mascotas, a mayores o personas vulnerables e incluso a los más pequeños y si las cámaras incorporan video inteligencia también se recibirán alertas y recordatorios sobre cualquier evento a través de notificaciones en el móvil. Además, se podrá consultar diariamente el video resumen que ADT prepara para cada usuario. Dejar que otros "cuiden de ti": Sumar a las cámaras la seguridad de un sistema de alarma y el servicio de monitorización de una CRA (Central Receptora de Alarmas) y se disfrutará de la tranquilidad de saber que un equipo humano que trabaja 24/7 cuida del hogar y de lo que más se quiere. Ante cualquier intento de intrusión u otra alerta ellos podrán activar los protocolos oportunos y dar aviso a Policía o los servicios de emergencia necesarios. "Las cámaras de seguridad no sólo ofrecen un enorme poder disuasorio frente a los ladrones, sino que también hoy permiten que el usuario consulte el estado de su hogar en cualquier momento, a través de su dispositivo móvil. Además, desde ADT ofrecemos el apoyo de la CRA (Central Receptora de Alarmas), que está constantemente a disposición de los usuarios y les ayudará frente a intrusiones, elevando la seguridad al poder conectar si lo desean las cámaras para una mejor video verificación de cualquier alerta que suceda en el hogar", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

