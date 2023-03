Dermativa, depilación facial definitiva Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) El vello facial es habitual tanto en hombres como en mujeres. No obstante, esto puede convertirse en un problema estético para aquellos que quieran una apariencia facial perfecta y armoniosa.

Dermativa ofrece tratamiento para eliminar vello no deseado en áreas como el bigote, la barbilla y las mejillas. Su equipo de especialistas trabaja con cada paciente para diseñar un plan personalizado y lograr una depilación facial definitiva. Además de eliminar el vello no deseado, las esteticistas de Dermativa también aplican tratamientos para corregir imperfecciones faciales, borrar tatuajes y mejorar la apariencia de la piel. Con la tecnología avanzada y el conocimiento especializado, Dermativa garantiza resultados efectivos y duraderos.

Tratamientos personalizados Dermativa es una empresa de referencia en depilación láser que utiliza tecnología avanzada para eliminar completamente el vello mediante la destrucción del folículo piloso desde la primera sesión. Por eso, ofrece las tres mejores técnicas de depilación láser: láser de diodo, láser Alejandrita y láser Nd-Yag, cada uno especializado en diferentes tipos de vello y piel. La estética ofrece a sus clientes un tratamiento de depilación que combina tres métodos para lograr resultados excelentes y permanentes. Este tratamiento es apto para todo tipo de piel y vello, incluso pieles bronceadas. El tratamiento utiliza el láser de diodo TRIO de Alma Lasers, que combina tres longitudes de onda de láser de forma independiente para actuar simultáneamente sobre diferentes profundidades de tejido y estructuras dentro del folículo piloso. Este método es el más efectivo debido a su longitud de onda y permite a los clientes tener una piel libre de vello, más tersa y radiante.

Depilación láser en Palma de Mallorca Dermativa personaliza sus tratamientos láser para cada paciente, utilizando distintos tipos de láser (Diodo, Alejandrita o Nd-Yag) y ajustando la energía y potencia de acuerdo a las necesidades específicas de cada zona a tratar. Para minimizar las molestias y prevenir el enrojecimiento, su técnica incluye el enfriamiento de la piel. Antes del tratamiento, se realiza un estudio exhaustivo de la piel y el cabello del paciente, con el fin de seleccionar el método más adecuado para obtener los resultados deseados. Los servicios de Dermativa son rápidos, permanentes, indoloros y no presentan efectos secundarios; además, los precios son asequibles y se indican de manera transparente sin costes ocultos por zona. En general, se requieren al menos 6-8 sesiones para lograr una depilación efectiva, aunque el número exacto de sesiones puede variar dependiendo del tipo de piel y la zona a tratar. Es importante que los pacientes eviten la exposición directa al sol antes y después de las sesiones, y usen protección solar adecuada. Para obtener resultados óptimos.

