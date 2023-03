Repara tu Deuda Abogados cancela 101.000 € en Ceuta con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae lunes, 6 de marzo de 2023, 09:03 h (CET) El exonerado se separó, se quedó sin empleo y cayó en una situación de sobreendeudamiento de la que no pudo salir Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación dela Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Ceuta. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Ceuta ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 101.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "el exonerado contaba con un vehículo pequeño para su empleo. Al crecer la familia y por necesidades varias, vendió el que tenía para contar con uno mayor. También solicitó un crédito para poder hacer frente a la compra de los enseres necesarios para el nacimiento del bebé, como cuna, carrito, cómoda, etc. Lamentablemente, años más tarde, se separó y requirió de gastos para la defensa de sus intereses lo que supuso suscribir un nuevo crédito. Más tarde, fue despedido de su trabajo y como solo encontraba trabajos muy temporales solicitó más préstamos para poder subsistir y hacer frente a los gastos de alquiler y alimentación. Debido a la situación, regresó al seno familiar. Decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas".

Según afirman desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para dar salida a la situación de sobreendeudamiento de las personas angustiadas por pagos imposibles de asumir. Lo hizo tras la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 para activar este mecanismo".

Aunque todavía existe cierto desconocimiento acerca de esta legislación, la realidad es que cada vez son más quienes han llegado a la conclusión de que se trata de la verdadera solución a sus problemas. Hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en septiembre del año 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no sabían qué hacer para salir del bucle en el que se encontraban.

Más de 20.000 particulares y autónomos han confiado en los servicios del despacho para iniciar una nueva vida, tener acceso a financiación, bienes a su nombre y eliminar el estigma social que, por desgracia, sufren quienes han sufrido aparentes fracasos por encontrarse en situación de insolvencia. Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a cada caso según la capacidad económica de sus clientes, con la máxima de que ningún potencial beneficiario se quede sin una segunda oportunidad.

Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el importe de la deudano supere los 5 millones de euros, que actúen en todo momento de buena fe y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogadosdispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total y que puedan realizarse reuniones a través del sistema de videollamadas con losabogados.

