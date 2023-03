Ventajas de contar con una secretaría virtual en la captación y fidelización de clientes, por SVAE Emprendedores de Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Cuando un usuario quiere hacer una queja, pedir una cita médica o necesita resolver un inconveniente de último minuto con una empresa y han pasado las 17 o 18 horas, por lo general, el cliente es atendido por un contestador automático que informa de que se acabó el horario de atención.

Para evitar la exasperación por no poder resolver las dudas o los problemas intempestivos, el servicio de secretaría virtual de la empresa SVAE ofrece la posibilidad de que la empresa tenga una persona que responda las llamadas de todo tipo en un servicio 24 horas.

Una centralita telefónica para no dejar escapar clientes La atención telefónica es la primera impresión y la primera experiencia que los clientes se llevan de una empresa. Gracias a SVAE, la imagen poco profesional que da una llamada no contestada puede ser revertida por profesionales que atenderán eficientemente a los clientes. El hecho de mantenerse activa, si se desea, las 24 horas los 7 días de la semana hace que el usuario no tenga forma de ir a otra empresa a contratar el mismo servicio, porque siempre será bien atendido.

Las llamadas que llegan a la empresa son desviados a los tramitadores de SVAE, donde son atendidos. De esta forma, los empleados de la empresa podrán dedicarse a cosas más urgentes con un servicio de bajo coste y alta calidad.

También con SVAE pueden contratarse el servicio de confirmación de asistencia y seguimiento de mailings. SVAE trabajará en el negocio del cliente como si fuera el propio. Además, cuenta con telefonistas expertos en atención en despachos de abogados, clínicas, hostelería, mantenimiento de ascensores, servicios técnicos, administraciones públicas, pymes y es una de las pocas empresas del ramo especializada en despachos de administradores de fincas.

SVAE y una larga historia de servicio a empresas Con sede en Valladolid, esta compañía gestiona la actividad de asistente virtual para empresas desde hace más de 20 años y dispone de dos plataformas con más de 2.500 centros en servicio.

Una buena idea, después de un tiempo de contratar este servicio de secretaría virtual, es que SVAE realice encuestas de satisfacción. Así, la empresa podrá verificar cómo cambia su imagen de marca con el hecho de contar con una persona que esté disponible para el cliente todo el tiempo.

Otra función muy útil de SVAE es gestionar el soporte técnico para mantenimiento de maquinarias, sistemas de computación. Este tipo de empresas recibe muchas incidencias y llamadas de consulta técnica por parte de sus clientes, por lo que tener un buen servicio de asistencia virtual para empresas de mantenimiento es ideal. Con SVAE se contrata un servicio de calidad y personalizado para cada negocio, con el fin de mejorarle la imagen de marca a bajos costes.

