Mostramos en pleno centro de Valencia la infernal realidad de los animales

Después de salvar 10 pollitos a las puertas del matadero de Algemesí, hoy las personas activistas del grupo antiespecista Valėncia Animal Save, tenemos una concienciación en la céntrica plaza de la virgen para mostrar toda la incómoda y cruel realidad que soportan los animales cada día en las industrias dedicadas a su explotación.





Lo que mostraremos mediante pantallas y carteles, son la dureza con la que esos animales son tratados cada día ya sea para la innecesaria alimentación, vestimenta o experimentación en laboratorios de tortura animal.

En cuanto a las personas activistas de fuera, damos información veraz a la gente que voluntariamente decide pararse al ver todo el sufrimiento que las industrias se esfuerzan por ocultarte al igual que todas las alternativas vegetales que nos permiten incluso disfrutar hasta de todos los sabores de manera compasiva y empática.

REALIDAD SOLO HAY UNA

Los animales marinos mueren con una tremenda angustia asfixiados suponiendo el 46% de plástico en el mar las redes utilizadas.

la industria cárnica tiene un vacío narrativo importante y ya hemos documentado tanto en mataderos de cerdos como de pollos, la angustia a las puertas de su muerte, hacinamiento, suciedad y heridas lo que es habitual en cualquiera de todas sea cual sea el animal puesto que viven su corta vida encerrados, sin ver la luz del sol y entre sus propios excrementos soportando todo tipo de sufrimiento.

Las víctimas de la industria láctea, acaban en el mismo lugar que las víctimas de la industria cárnica no sin antes robar a las madres a sus bebés por la fuerza que se pasarán varios días llamando a sus hijos entre impactantes sollozos ya que el vínculo entre una madre y sus hijos, es el mismo en cualquiera de las especies y después, las vacas son encerradas, manipuladas genéticamente, inseminadas por la fuerza una barbaridad de veces y después, al matadero.

El motivo por el que separan a las vacas de sus hijos, es para que no se beban la leche que su madre produce de manera natural y poder manipularla genéticamente para producir barbaridades (queso vegano, lácteos, repostería, bebidas vegetales...).

En la industria del huevo, los pollitos machos no sirven para la producción por lo que los matan nada más nacer ya sea triturados vivos o agonizando lentamente en una bolsa de basura cerrada.

Que no te engañen ya que no existen gallinas felices puesto que a todas se les manipula genéticamente y las que te venden como libres de jaulas, significa que viven en una nave industrial enorme todas hacinadas como se demostró en los huevos Guillem de Mercadona mediante una infiltración que hicieron unas personas activistas demostrando la publicidad falsa de las gallinas felices que por otra parte, también acaban en el oscuro y sangriento matadero y matando a los pollitos machos al nacer.

La tortilla de patatas vegana se puede hacer con harina de garbanzo o de otras maneras que puedes buscar en Internet siendo brutal, ética y nutritiva.

NO SE TRATA SOLO DE ALIMENTACIÓN

Ya sabemos todo lo que sufren los animales dedicados a las industrias y que podemos vivir sin privarnos de nada siendo empáticos, pero evidentemente, el veganismo también rechaza el entretenimiento a costa de los animales como podría ser la caza, tauromaquia, tiro al pichón o espectáculos con equinos entre muchos otros en los que animales sufren por la diversión innecesaria y codicia humana.



En cuanto a la vestimenta, más de un millón de personas han firmado por el cierre de las granjas peleteras y además de que no necesitas un abrigo de piel que se lleva por delante a un montón de vidas, tienes también la opción sintética que luces igual sin toda la crueldad que se esconde detrás y a mejor precio.

En cuanto a la experimentación animal, utilizan incluso perros que parece que a la sociedad les transmite más empatía desde el especismo que está instaurado todavía por falta de información, pero puedes mirar que los productos que compras, no hayan sido testados en animales puesto que cada vez hay más alternativas en champús, cosmética, medicina natural e incluso hasta el tabaco.

ACUDE ESTA TARDE A LA CÉNTRICA PLAZA DE LA VIRGEN



Si ya eres una persona concienciada, escríbenos para participar esta tarde ayudando a mostrar toda esta realidad para que la sociedad sea consciente de todo lo que hay detrás y pueda tomar sus propias decisiones desde la verdad y si no lo estás, te invito a que pases a hablar con las personas activistas que estaremos fuera explicando toda la crueldad que se esconde y que además, tiene responsabilidad en el hambre en el mundo por los recursos utilizados en cebar a los animales obligados a nacer mediante inseminaciones forzadas, tiene impacto en nuestra propia salud y en cuanto al planeta, son las industrias que no tienen ningún escrúpulo en arrasar con todo sin piedad.

Para terminar, ya te he explicado durante mi artículo que me dejan publicar con total libertad de expresión en Siglo XXI, qué tienes alternativas para todo e incluso podemos disfrutar de los mismos sabores por lo que no veo ningún motivo para seguir haciendo daño por todos los lados.

La academia americana de nutrición y dietética, avala una alimentación vegana en cualquier etapa de la vida siendo confirmado también entre muchos otros, por la asociación española de pediatría que son los que saben del tema en lugar de las personas que por las redes sociales, dicen auténticas barbaridades sin tener ni idea del tema y fomentando el bullying en la infancia por prejuicios e ignorancia.

Lo dicho, las personas concienciadas escribirnos mediante el Instagram @vlcanimalsave para apuntaros al acto y las personas que aún no tenéis esta conciencia, pero queréis vivir sin hacer daño, seguir igualmente la página y escribirnos para cualquier duda o pasaros hoy por la céntrica plaza de la virgen y hablamos dando la información que el sistema no quiere que sepas sobre todas las mentiras ocultas que se esconden tras el consumo animal y todo lo que perjudica tanto a animales (que son el principal motivo del veganismo) como las mismas personas mediante el medio ambiente, salud o hambre en el mundo.

Después de salirme desde hace años de esta sangrienta mentira, mi analítica está mejor que nunca y creo que debo seguir haciendo activismo por los que no tienen voz y por eso, me uno al activismo antiespecista de este grupo junto a los pocos medios que me permiten colaborar escribiendo estas realidades que cada persona podemos evitar desde la empatía.