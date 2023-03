Espai Llimera acoge la presentación de ‘El galeno en la Corte de los Borgia’, de Manuel J. Ibáñez Ferriol La presentación tendrá lugar el día 10 de marzo de 2023 a las 19,15 horas en Valencia Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 4 de marzo de 2023, 11:19 h (CET)

Ve la luz la última novela de Manuel J. Ibáñez Ferriol, ‘El galeno en la Corte de los Borgia’, publicada por Autografía Editorial. La última obra del prolijo autor valenciano se sumerge en pleno Siglo de Oro valenciano poniendo sobre el tapete una de las familias más maltratadas por la leyenda negra que planea sobre los hitos, personajes e iconos españoles desde que se imprimiera en Valencia la primera Biblia en lengua no latina, naciera también en Valencia el ajedrez moderno con la incorporación de la reina al antiguo ajedrez árabe o no se pusiera el sol en todo el imperio.

Una familia, los Borja -conocida como Borgia en Italia-que primero desde Valencia y después desde Roma exportó el humanismo, las artes y el conocimiento a la Europa católica, concentrando a su alrededor, junto con el poder eclesiástico, la envidia e inquina de sus rivales y enemigos. Ibáñez Ferriol nos sumerge en una aventura que nos cautivará desde la primera frase.

“Estamos en el Siglo de Oro Valenciano, razón por la cual, la ciudad es rica y próspera. Hasta la misma llegan comerciantes y viajeros de todo el Mundo conocido. Quienespropagan enfermedades consideradas pandémicas: peste, malaria, viruela, tuberculosis ... Gaspar Torrella, galeno y sacerdote, identifica y trata a sus enfermos de cualquier tipo de padecimiento. Rodrigo de Borja-Borgia, es enviado por el Papa, a cubrir la sede episcopal vacante, además de realizar una serie de momentos realmente llenos de pasión y piedad. El galeno, protagonista de la novela, se convierte en el médico personal de Rodrigo de Borja-Borgia, en resumen, su hombre de confianza. Una vez llega a la Cátedra de san Pedro con el nombre de Alejandro VI, llamará a su médico, pues precisa de su saber. ¿Será Gaspar Torrella cómplice de los momentos más sórdidos del pontificado borgiano? ¿Comprenderá la actitud del Papa y las cuestiones a resolver? ¿Participará de la vida disoluta en la corte papal? El lector encontrará las respuestas con la lectura de la más apasionante familia valenciana, gobernadora del Mundo conocido.”

Se concentran en la obra de Ibáñez Ferriol todos los atractivos que nos atraparán sin remedio en el eje cultural y religioso del Siglo de Oro valenciano que propició la entrada del Renacimiento en el Reino de Valencia desde Italia y viceversa, con los Borja-Borgia como canal de comunicación.

Manuel J. Ibáñez Ferriol, nace en Valencia en 1965. Sus estudios primarios los cursó en el Colegio Pio XII, continuó su formación académica en el Instituto Luis Vives. Madrid lo introduce en la vida universitaria donde cursa Ciencias de la Información. Al terminar su formación trabajó en la cadena SER, ANTENA-3 de Radio y RADIO LUZ. Fue colaborador del diario LAS PROVINCIAS, columnista del diario ABC y en la actualidad ejerce como tal en el diario digital SIGLO XXI y en ELPERIODICODEAQUI.COM. En televisión fue director de su programa TIEMPO DE … en PTV-TELECOM y colaboró, en CANAL9 TVV en el programa LAS MAÑANAS CON SALOMÉ, además de otros … Estudió también Geografía e Historia, especializándose en Historia Moderna. Fue conferenciante del programa SARC de la Diputación de Valencia. En la actualidad dirige su programa EL ÁTICO DEL NUEVO MUNDO en emisoras de radio digitales. Toda una vida dedicada a la comunicación.

Vicente Climent Gisbert, se crió en el barrio de San Blas y se graduó en el colegio de los Maristas. Cursó y obtuvo la licenciatura de Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante, donde también aprobó el título de Máster de Profesor de Secundaria.Se decantó por hacer carrera en el mundo del periodismo e inició sus primeras andadas en Radio Popular realizando programas musicales. Más adelante se convirtió en el jefe de informativos de dicha emisora.Hacia los años 90 se mudó a Valencia, donde ejerció de director de informativos de Ràdio Nou hasta su cierre en 2013. Más adelante pasó a dirigir los informativos de Tele 7-Mediamed. A lo largo de todos sus años de trayectoria profesional ha participado en multitud de debates televisivos y radiofónicos, así como ha sido columnista y articulista en varios periódicos y revistas. También ha impartido clases y cursos en varias universidades como la UMH, la CEU y la UEM.Actualmente es director de Informativos de La 8 Mediterráneo y ejerce de asesor de comunicación para la Asociación "No más violencia de género José Antonio Burriel", es editor del blog La Fábrica de e-Lectores, director del programa online UNIversoUNIversitario de Onda Eñe, presentador de eventos, y desde 2012 portavoz del jurado de los Premios Periodísticos Comunidad Valenciana.

La presentación tendrá lugar el día 10 de marzo de 2023 a las 19,15 horas en ESPAI LLIMERA (Calle Timoneda, 6 Abastos-Valencia) siendo el presentador D. Vicente Climent Gisbert, director de los Servicios Informativos de La 8 Mediterráneo TV.

