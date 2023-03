Cerrado Gold firma un acuerdo para la financiación de 10 millones de dólares en su mina argentina Minera Don Nicolás

Cerrado Gold Inc. se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo modificado y reformulado de compra y venta de metales (el "Acuerdo") con Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. ("Sprott"), para incluir las concesiones adquiridas por la Compañía en su adquisición de Minera Mariana Argentina S.A. en 2020, ampliando el área de flujo incluyendo, sobre todo, la producción del proyecto de lixiviación en pilas Las Calandrias, donde se espera que la producción comience en el T2/23 El Acuerdo también proporciona a Cerrado una financiación adicional de 10 millones de dólares en forma de un depósito adicional (el "Depósito") contra la producción futura. Prácticamente todos los demás términos del Acuerdo se mantienen sin cambios sustanciales.

En el cuadro 1 que figura a continuación se resumen determinadas condiciones comerciales clave que se modificaron en virtud del Acuerdo en comparación con el acuerdo de flujo original suscrito entre las partes en 2020 (el "Acuerdo original").



Se espera que el pago del Depósito se produzca el 7 de marzo de 2023 o en torno a esa fecha y está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas que no se produzcan efectos adversos importantes desde la fecha del Acuerdo y que las partes reciban todas las aprobaciones reglamentarias necesarias.



Mark Brennan, Consejero Delegado y Presidente de la Compañía, comentó: "Estamos muy contentos de ampliar nuestra asociación con nuestros amigos de Sprott Streaming and Royalty. Vemos esta inversión adicional como una fuerte indicación de apoyo a nuestros planes de desarrollo en curso para aumentar la capacidad de producción de oro en MDN de 50.000 onzas a aproximadamente 90.000 onzas a mediados de 2024 con el desarrollo en curso de dos instalaciones de lixiviación en pilas. Además, se espera que la entrada adicional de fondos permita a la Compañía capitalizar el éxito en Las Calandrias y proporcionar financiación adicional no dilutiva para financiar nuestros planes de desarrollo".



Mike Harrison, socio gerente de Sprott, comentó: "Nuestro continuo apoyo a Cerrado Gold refleja el éxito alcanzado en MDN hasta la fecha y nuestra confianza en la calidad del proyecto de lixiviación en pilas de Las Calandrias para ampliar la producción en MDN. Esta financiación proporcionará una mayor exposición a un activo de buen rendimiento en una región altamente prospectiva."

Se presentará una copia del Acuerdo en el perfil SEDAR de la empresa en www.sedar.com.

Además, Cerrado anuncia que el Sr. Stephen Shefsky ha dimitido como Director y Copresidente de la empresa para dedicar su tiempo a otras oportunidades de negocio.

Mark Brennan, Consejero Delegado y Presidente de la empresa, comentó: "Queremos agradecer a Stephen sus años de servicio y, en especial, reconocer su papel en la fundación de la empresa. En nombre del Consejo y de todo el equipo directivo, le deseamos lo mejor en sus futuras tareas".



Stephen Shefsky comentó: "Ha sido un honor y un privilegio trabajar con un equipo de tanto talento y dedicación, y agradezco a Mark y al equipo su ejemplar gestión de la empresa. Aunque ahora estoy centrado en otras oportunidades, continuaré siguiendo de cerca la historia de Cerrado y espero que la Compañía siga cosechando éxitos."

Acerca de Cerrado

Cerrado es una empresa de producción, desarrollo y exploración de oro con sede en Toronto, centrada en proyectos auríferos en el continente americano. La empresa es propietaria al 100% de la mina en producción Minera Don Nicolás, en la provincia de Santa Cruz (Argentina), y del proyecto de desarrollo altamente prospectivo Monte Do Carmo, situado en el Estado de Tocantins (Brasil).

En Minera Don Nicolás, Cerrado está maximizando el valor del activo mediante una mayor optimización de las operaciones y un crecimiento continuo de la producción. Se está llevando a cabo una amplia campaña de exploración para desentrañar los recursos potenciales de el prospectivo paquete de terrenos.

En Monte Do Carmo, Cerrado está avanzando rápidamente en la viabilidad y producción del yacimiento de Serra Alta. El yacimiento de Serra Alta cuenta con recursos indicados de 541 koz de oro y recursos inferidos de 780 koz de oro. La Evaluación Económica Preliminar demuestra una economía sólida, así como el potencial para ser uno de los productores de menor coste de la industria. Cerrado también posee un extenso y altamente prospectivo paquete de tierras de 82.542 ha en Monte Do Carmo.

Para más información sobre Cerrado, visitar el sitio web de la empresa: www.cerradogold.com.