El ‘Mallorca loves MICE’ alcanza su sexta edición con buenas perspectivas para el turismo de negocios Comunicae viernes, 3 de marzo de 2023, 13:16 h (CET) El mayor encuentro de profesionales del sector MICE de cuantos se celebran en las Illes Balears, alcanza su sexta edición los días 10, 11 y 12 de marzo en Alcúdia. El presentador y humorista Ángel Martín será el encargado de presentar el evento, que reunirá a unos 200 participantes El Mallorca loves MICE, el mayor encuentro de profesionales del sector MICE de cuantos se celebran en las Illes Balears, alcanza su sexta edición los días 10, 11 y 12 de marzo en Alcúdia, bajo el eslogan ‘Eventos, felicidad y buena vibra’. El conocido y polifacético presentador y humorista Ángel Martín será el encargado de presentar "con su peculiar estilo" un evento organizado por la agencia Pidelaluna Events y que se ha convertido en una cita de referencia para el sector del turismo de congresos y negocios en las islas.

Esta sexta edición se traslada de Palma a Alcúdia, al norte de Mallorca, en lo que constituye una de las primeras novedades del Mallorca loves MICE 2023, como explica Alessia Comis, directora de Pidelaluna Events. "Ponentes, agencias invitadas nacionales e internacionales y todos los asistentes podrán disfrutar de una localidad preciosa, con uno de los conjuntos amurallados más bonitos de España, y también descubrir el norte de Mallorca", asegura. Otro de los cambios con respecto a años anteriores es que el programa se sintetiza en un solo día de evento, que será el viernes 10 de marzo, para que los días 11 y 12, sábado y domingo, los Hosted Buyers puedan conocer la isla con excursiones y actividades organizadas.

Comis habla también de la situación actual del sector del turismo de congresos y negocios. "Después de unos años complicados por la pandemia, en 2022 se inició la recuperación del turismo de negocios y las perspectivas son buenas para 2023. La organización de eventos mantiene su esencia, porque responde a la necesidad de la naturaleza humana de relacionarnos y compartir conocimientos de manera presencial, pero las circunstancias en los últimos años nos han hecho innovar y acelerar la implementación de la tecnología para crear eventos híbridos en los que el reto es generar el engagement del público en remoto con contenidos atractivos y participativos, como proponemos en ‘Mallorca loves MICE’, explica la directora de Pidelaluna Events, reconocida recientemente por los premios Eventex Awards en el top 100 mundial de las personas más influyentes en la industria de eventos.

Alcúdia apuesta por el turismo de congresosPor su parte, el alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín, nuevo anfitrión del Congreso, destaca la apuesta del municipio por el turismo de congresos, viajes de incentivos, reuniones y convenciones, como complemento al turismo de sol y playa. "Queremos poner en valor las posibilidades de nuestro municipio, aprovechando las instalaciones de las que disponemos, tanto públicas como privadas, y nuestra excelente planta hotelera. El turismo de congresos es un sector en pleno desarrollo y queremos estar presentes en este mercado, para complementar nuestra oferta patrimonial, deportiva o cultural", afirma.

Con el apoyo de la Fundació Mallorca Turisme y la AETIB

Además del apoyo del Ajuntament d’Alcúdia, este evento cuenta un año más con el repaldo institucional del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme. Su presidente y conseller insular de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, destaca: "Desde el Consell de Mallorca queremos apoyar al turismo de congresos, un turismo que nos ayuda a desestacionalizar, diversificar y generar conocimiento. El desarrollo de este sector es firme y consolidado. De hecho, en estos momentos la Mallorca Convention Bureau ha pasado a ser un organismo público-privado gracias a la incorporación de la Cámara de Comercio, del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca".

La Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) también respalda el evento, a través de la financiación de la Unión Europea Next Generation EU, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Francesc Mateu, director de la AETIB, manifiesta que "productos como MICE, ayudan a consolidar el liderazgo de nuestro destino, fomentado el turismo de calidad, generando más rentabilidad para las empresas, sin necesidad de generar más impacto humano y ambiental, recordando que la temporada alta del producto se sitúa en otoño invierno y primavera". "Nuestro destino ofrece una gran variedad de infraestructuras, servicios y numerosas empresas especializadas en MICE que cuentan con años de experiencia y una gran profesionalidad en la organización de congresos, convenciones y cualquier reunión empresarial, a la que se añade, desde el 2017, el Palacio de Congresos de Palma. Todo ello, unido a una amplia oferta de alojamiento que permite extender la oferta de reuniones y acontecimientos a lo largo del año", explica.

Un programa intenso y variado

El programa de esta sexta edición del Mallorca loves MICE se desarrollará íntegramente el viernes 10 en el auditorio de Alcúdia. Tras la inauguración oficial a cargo del humorista y presentador Ángel Martín, el programa incluye, entre otras propuestas, un coloquio con David Noack, director del Madrid Convention Bureau, y una mesa redonda sobre "Tendencias en eventos", con Natalia Ros de Meet In, Eric Mottard de Eventoplus y Manuel Molina de Hosteltur. Por la tardehabrá un taller de posicionamiento y marca personal, a cargo de Javier Corral, y se activarán las reuniones entre Partners y Hosted Buyers.

El mayor encuentro de profesionales del sector MICE en Baleares

Mallorca loves MICE nació en 2017 como encuentro para profesionales del sector MICE con el objetivo de fomentar la creación de alianzas entre iniciativa pública y privada en Mallorca. En sus tres primeras ediciones, consiguió reunir a más de 600 profesionales del segmento MICE, con un gran impacto mediático. La pandemia supuso un parón en la celebración presencial del evento en 2020, que se realizó en versión híbrida con una gran aceptación. Y la edición de 2021 se aplazó, también por culpa de la situación sanitaria, a 2022, en una quinta edición de ‘Mallorca loves MICE’que logró reunir a 150 asistentes, 50 Partners, 20 ponentes y 20 Hosted Buyers nacionales e internacionales, demostrando la progresiva recuperación del sector, a pesar de la delicada coyuntura internacional.

Esta edición cuenta, de momento, con 40 Partners, 20 Hosted Buyers nacionales e internacionales confirmados y espera unos 200 participantes. Las inscripciones se cierran el martes 7 de marzo y se tramitan a través del formulario en la web www.mallorcalovesmice.com. En esta edición de 2023 son Partners especiales del evento: Es Príncep y Mon Hotels, Agrupación Hotelera de Alcúdia, EventTwo, THB Hotels, Elba Hotels, Lo Music, PortBlue Club Pollentia Resort & Spa, Puro Group, Fergus Hotels, Kimpton Aysla Mallorca, Hipotels Hotels & Resorts, Balearia, OK Mobility, Hacienda Son Antem y Algira Smart Gardens.

Enlace decarga archivos audiovisuales

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Guillermo Fernández Vara visita Hoteles Desconecta2 y conoce los resultados del Grupo Media Interactiva El ‘Mallorca loves MICE’ alcanza su sexta edición con buenas perspectivas para el turismo de negocios El estudio de la miopía en la infancia de AMIRES, con la colaboración de ZEISS, subraya la necesidad de revisiones visuales infantiles periódicas Tusity asume la gestión del antiguo Hotel Bed&Chic Las Palmas Más de 4,5 millones de mujeres se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión en España, según Fundación Adecco