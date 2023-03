Según datos de AirHelp, 4 millones de pasajeros tuvieron problemas con sus vuelos en invierno Comunicae viernes, 3 de marzo de 2023, 09:56 h (CET) Un 20% de los viajeros aéreos sufrieron retrasos y más de 350.000 personas tendrían derecho a una compensación económica. Diciembre ha sido el mes negro del invierno. Madrid se cuela entre los aeropuertos más impuntuales, aunque los peores son los canarios Con la inminente llegada de marzo y la primavera a la vuelta de la esquina, AirHelp, especialistas en derechos de los pasajeros aéreos, ha elaborado un pequeño balance de cómo ha sido la situación aérea en estos meses de invierno. Aunque los acontecimientos vividos en los aeropuertos españoles, ocasionados por las distintas huelgas, ya hacen prever cómo han sido los resultados del estudio, los datos recogidos por la compañía determinan que, entre noviembre de 2022 y febrero de este año, más de cuatro millones de personas habrían sufrido alguna incidencia a la hora de coger un avión.

Durante el invierno, se han registrado casi 150 mil vuelos con salida desde España, lo que supone que más de 20 millones de personas han disfrutado de algún viaje en este periodo; ya sea por ocio -en Navidad o el puente de la Constitución- o por otros motivos como laborales.

Teniendo en cuenta estos datos y según el análisis de AirHelp, aproximadamente un 20% de los viajeros sufriría interrupciones en su vuelo. Aunque la mayoría de ellos serían retrasos de entre 15 minutos y 2 horas -sin derecho a compensación económica-, a 100.000 personas le retrasaron el vuelo más de tres horas y a 225.000 más se les canceló el viaje. Esto supone que, con los datos recogidos hasta el día de hoy, más de 350.000 personas tendrían derecho a reclamar y exigir una indemnización económica a su aerolínea.

El mes más conflictivo para volar fue diciembre, y no es de extrañar puesto que fueron varias las aerolíneas que anunciaron huelgas durante este mes, incluidas en las fechas navideñas. El último mes del 2022 dejó en tierra a casi el 25% de viajeros, aproximadamente 1,5 millones fueron afectados de un total de 6 millones de pasajeros.

Aeropuertos que evitar

Durante la estación invernal, los aeropuertos españoles con más problemas fueron cinco aeropuertos canarios (Gran Canaria, los dos aeropuertos de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote) y dos aeropuertos andaluces (Sevilla y Málaga). En estos meses, a pesar de estar considerado el mejor aeropuerto europeo por el AirHelp Score 2022, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas también está dentro del top 10 de aeropuertos más impuntuales, con una tasa de retrasos de casi el 20%, afectando a más de 1 millón de pasajeros.

Por el lado contrario, los aeropuertos más puntuales durante este periodo han sido Asturias, Ibiza y Menorca que, aunque son infraestructuras con menor actividad, no llegan al 10% de incidencias.

Qué rutas sí y cuáles no

La ruta más habitual desde España es la que cubre el trayecto Madrid - Lisboa, con casi 2.000 vuelos y que ha trasladado durante el invierno a casi 300.000 personas. Además, esta ruta también ha sido la que ha dejado mayor registro de pasajeros afectados (82.000 viajeros). Otras rutas con mayor número de pasajeros afectados han sido Madrid - Londres (Heathrow) y Madrid - París (Orly), con más de 55.000 damnificados por los retrasos.

Sin embargo, los peores parados son los pasajeros con destino a Estambul. Las rutas desde los principales aeropuertos españoles -Barajas y El Prat- tienen una tasa de incidencias de más del 45%. Desde Barcelona tampoco es buena idea viajar al aeropuerto de Heathrow en Londres o al Humberto Delgado en Lisboa, con 36% y 28% de vuelos interrumpidos, respectivamente. En el caso de Madrid, los pasajeros que quieran viajar a Miami o Lisboa deberán pensárselo con detenimiento, ya que los vuelos afectados ascienden a 28% y 27%.

Por otro lado, los pasajeros más afortunados fueron aquellos que hicieron el trayecto Menorca - Mallorca -ida y vuelta-, llegando puntuales casi el 95% de los más de 1.000 vuelos que se realizaron en este tiempo. Barcelona-Menorca y Madrid-Ibiza son otras rutas con mayor porcentaje de puntualidad, dejando claro el buen funcionamiento de los aeropuertos baleares durante el invierno. Para volar más allá de las fronteras españolas, los mejores viajes son viajar desde Madrid o Barcelona a Ginebra (Suiza), hacer el trayecto Madrid - Bruselas (Bélgica) o Barcelona - Milán (Italia).

Según la CE261 que regula los vuelos con salida o destino dentro de la Unión Europea, los pasajeros tienen derecho a indemnización por retrasos de más de 3 horas, cancelación de su vuelo o denegación de embarque. Los pasajeros aéreos que hayan experimentado interrupciones tienen un plazo de 3 años para reclamar, pudiendo comprobar gratuitamente su elegibilidad para recibir una compensación y presentar una reclamación en cuestión de minutos a través del formulario en www.airhelp.com.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque. Además, AirHelp toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. La compañía ya ha ayudado a más de 16 millones de personas y opera en todo el mundo. Puede encontrar más información sobre AirHelp en: www.airhelp.com/es/

